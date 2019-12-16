РВСН готовит первый полк к перевооружению на МБР «Сармат»

Москва, 16 декабря. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ приступили к подготовке первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на стратегический ракетный комплекс «Сармат». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат», постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае», — сообщил Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, РВСН полностью готовы к постановке нового ракетного комплекса на боевое дежурство.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода». Опытно-конструкторские работы по созданию комплекса начались в 2011 году. На космодроме Плесецк уже прошли бросковые испытания ракеты.

Китайские эксперты отметили, что «Сармат», может стать серьезной проблемой для средств обороны США и НАТО в целом, сообщила газета «Известия». По их данным, ракета обладает дальностью полета в 18 тысяч километров и несет до 16 ядерных боеголовок, чего достаточно для уничтожения всех объектов на равной размерам штата Техас или Франции территории.