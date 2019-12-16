Пушков отметил превосходство России над Украиной в вопросе с газом

Москва, 16 декабря. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал шутку Владимира Зеленского, сказанную в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о ситуации с транзитом газа через территорию Украины. По словам Пушкова, Россия сохраняет стратегическое превосходство в этом вопросе.

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров «нормандской четверки». Во время обсуждения ситуации с транзитом газа через Украину, российский лидер сказал: ««А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет». Позже, в ответ на это, президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» отшутился: «А у нас газопровод. И в этом баланс», тем самым перефразировав стихотворение советского поэта Сергея Михалкова.

Однако российский сенатор Алексей Пушков считает, что Украине жизненно важно сохранить газовый транзит.

«И все же в этой партии стратегически позиции сильнее у России. Да, у Украины есть газопровод, но без нашего газа он быстро превратится в никому не нужную старую трубу», – прокомментировал Алексей Пушков в своем блоге в Twitter.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит транзит газа через территорию Украины при условии экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».

Позже в интервью Федеральному агентству новостей руководитель аналитического управления фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник рассказал, почему данная «целесообразность» не устраивает Украину.

Контракт на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Российская сторона неоднократно отмечала, что для подписания нового транзитного договора должны быть урегулированы все судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако Киев продолжает выдвигать Москве ультиматумы, пытаясь выторговать «особые условия».