Опубликовано видео первой беседы Зеленского с российскими журналистами

Москва, 16 декабря. Телеканал «Россия 24» опубликовал в сервисе YouTube запись первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями российских СМИ.

Украинский лидер в кулуарах саммита «нормандской четверки» побеседовал с продюсером телепередачи «Москва. Кремль. Путин» Еленой Меньшиковой и оператором Александром Макаровым. Российские журналисты спросили Зеленского о прошедшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы», — заявил в ответ президент Украины.

Зеленский отметил, что сам факт встреч такого формата считает правильным, так как они дают возможность «положить конец войне на Украине». Глава государства признал, что у украинской стороны «немножко другие взгляды» на Минские соглашения, но подчеркнул, что «главное — положено начало общению».

Первый за три года саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря в Париже. Во встрече участвовали президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и реализацию Минских соглашений.

Путин и Зеленский провели личную встречу, в ходе которой обсудили вопросы транзита российского газа через украинскую территорию. Саммит завершился принятием совместного коммюнике и договоренностью о проведении новой встречи «четверки» через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить дальнейшую работу по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что участники «нормандского» саммита в Париже пытались перейти на повышенные тона, сообщила газета «Известия». Однако, по его словам, в целом разговор был рабочим.