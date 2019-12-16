Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев при колонизации Америки

Анкара, 16 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев во время колонизации Америки. Заявление глава государства сделал в эфире телеканала A Haber.

В минувший четверг сенат конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Документ выражает мнение верхней палаты американского парламента о том, что страна должна путем официального признания и памяти чтить геноцид армян.

В резолюции также содержится призыв поощрять информирование о геноциде армян в Османской империи и не допускать попыток ассоциировать американские власти или вовлечь их в отрицание геноцида армян или «любого другого геноцида», сообщила газета «Известия».

Резолюцию осудили МИД Турции и глава государства.

«Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США», — пригрозил Эрдоган.

Преследования и гонения армян осуществлялись в Османской империи в конце XIX — начале XX веков и достигли пика в 1915 году. По подсчетам ряда историков, жертвами стали более 1,5 млн армян. На признании геноцида армян мировым сообществом настаивает Армения. В настоящее время официально его признали многие государства. Госдума РФ приняла осуждающее организаторов геноцида армян 1915-1922 годах и признающее 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян заявление в 1995 году.

Анкара отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что помимо армян жертвами трагедии 1915 года были и турки. Турция призывает к созданию международной комиссии историков для изучения архивных документов.