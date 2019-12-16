Член ПАСЕ предложил привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Минск, 16 декабря. Член ПАСЕ Ульрих Оэмэ предложил привлечь представителей Донецкой и Луганской народных республик к диалогу «нормандской четверки». Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Минске.

Оэмэ сообщил, что хочет инициировать рассмотрение этого вопроса на уровне Совета Европы. Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции «Альтернатива для Германии» назвал представителей ДНР и ЛНР «важным участником» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Я взял инициативу в свои руки, потому что мне все больше понятно, что в переговорах в формате «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины — отсутствует очень важный участник, это отдельные районы Донецкой и Луганской областей», — сказал политик.

9 декабря состоялась очередная встреча «нормандской четверки». На саммите в Париже Украину впервые представил президент Владимир Зеленский. Несмотря на разногласия по ряду вопросов, участникам переговоров удалось достичь консенсуса по обмену удерживаемых лиц и некоторым другим аспектам. Ожидается, что следующая встреча в этом формате пройдет спустя четыре месяца.

Ранее итоги саммита в Париже подвел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что дискуссия в «нормандском формате» действительно возобновилась после долгого перерыва. Однако достичь прорыва не удалось, передает Газета.ru.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить некоторые положения Минских соглашений. В свою очередь, Москва настаивает на их буквальном и неукоснительном исполнении.