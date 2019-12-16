Расследование ФАН: США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков

Более четырех лет назад, 30 сентября 2015 года, российская авиация нанесла первые удары по боевикам террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) после обращения президента Сирии Башара Асада с просьбой о помощи к России. Параллельно в международном информационном поле началась беспрецедентная кампания по дискредитации любых действий российских военных и дипломатов, связанных с установлением мира в Сирии.

Начало операции ВКС в Сирии глазами оппозиционных СМИ

Не остались в стороне российские оппозиционные СМИ и блогеры. С первых же дней они начали предпринимать попытки очернить российских и сирийских военных, и обелить террористов. В настоящее время, оглядываясь назад, можно лишь удивляться тому абсурду, который появлялся в социальных сетях и новостных лентах. Вот, например, «экспертная оценка» известного блогера «Живого Журнала» Рустема Адагамова, в 2000-м году уехавшего в Европу.

Сегодня мы видим, что «полудохлая» российская авиация оказалась настолько боеспособной и эффективной, что переломила хребет 200-тысячной террористической группировке, едва не уничтожившей Сирию и Ирак. Хотя, если судить по статьям либеральных СМИ того периода, в ИГИЛ состояли сплошь «мирные жители». Именно в таком духе россиянам о первом дне операции ВКС рассказывала «Новая газета» в своей хронике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда опровергла слухи о жертвах среди мирного населения и назвала их «вбросами». Она особо отметила их абсурдность, так как в СМИ и соцесетях эти «вбросы» появились еще до того, как ВКС России начали совершать свои первые боевые вылеты. Ситуация сложилась настолько глупая, что информацию об ударах российской авиации по мирному населению опроверг даже замначальника штаба ВВС США по разведке генерал-лейтенант Роберт Отто.

И хотя в итоге такие «вбросы» опровергаются, их авторы все же достигают своей главной цели – сотни, а нередко и тысячи, пользователей интернета подхватывают «сенсационную новость» и начинают распространять эту информацию в соцсетях и среди своих знакомых, даже не всегда подозревая, что она может быть ложной. Да, вранье быстро разоблачается, но осадок остается в человеческом подсознании.

Таким образом, шаг за шагом, «вброс» за «вбросом» недобросовестные СМИ и блогеры способны влиять на общественное мнение, извращая его в угоду собственным замыслам. Участвуют в таких информационных кампаниях не по одиночке, а группами. Кампанию по дискредитации российских военных в Сирии продолжают вести сразу несколько крупных изданий.

Объединяет их не только антироссийская тематика, но и общие спонсоры. Последнее особенно важно, ведь единое финансирование доказывает, что в информационном поле против России ведется полноценная и скоординированная война. Рассмотрим подробнее, какие СМИ за четыре года спецоперации ВКС успели отличиться материалами, граничащими с оправданием терроризма, и кто выделял деньги на это «творчество».

Двойные стандарты информационной войны

Так, редакция упомянутой ранее «Новой газеты» на протяжении последних лет в своей неизменно антироссийской манере преподносит читателям материалы о действиях ВКС в Сирии. В 2017 году НГ публикует материал, в котором заявляет, что все успехи России в борьбе с ИГИЛ только идут на пользу террористической группировке.

В статье обозреватель издания Павел Фельгенгауэр проводит удивительную по свей лицемерности аналогию. Он всячески восхваляет тактику США в Ираке и критикует все, что делает Россия в Сирии. Российские специалисты обучают сирийских военных? Значит, Асад держится на иностранных штыках, уверен Фельгенгауэр.

И в этой же статье НГ совсем иначе преподносится роль армии США в Ираке. Американцы уже выступают в роли союзников и покровителей, а вовсе не штыков.

При этом Фельгенгауэр скромно умалчивает, что американские оккупационные части находятся в Ираке с 2003 года, после вторжения, основанного на сфабрикованных данных о наличии у Саддама Хусейна химического оружия. За время оккупации в стране погибло минимум 300 тысяч человек – именно это и называется «власть на штыках». В статье также не упоминается, что именно в годы американской оккупации в Ираке сформировалась группировка ИГИЛ, которую спецназ США якобы уничтожил в 2010 году.

По аналогичной схеме в издании формируется вся сирийская повестка и в настоящее время – любые действия преподносятся исключительно как негативные, а американские – как положительные.

Такая проамериканская и явно выраженная антироссийская позиция «Новой газеты» объясняется тем фактом, что издание многие годы финансируется именно из США. Так, еще в 2002 году представители фонда «Открытое общество» (признан нежелательным в РФ), принадлежащего американскому миллиардеру Джорджу Соросу, заявили журналисту «Ъ», что спонсируют «Новую газету».

В частности, речь шла о гранте в размере 55 тысяч долларов на проект «Горячие точки». На эти деньги журналисты публиковали материалы о контртеррористической операции российской армии в Чечне. Риторика этих материалов точно повторяет сирийскую тематику – «мирные арабские туристы» гибнут от рук «русских варваров». Судя по тому, что «Новая газета» исправно перепечатывает эти статьи и сегодня, деньги Сороса продолжают поступать в издание. Всего миллиардер планировал потратить на формирование антироссийских настроений на Северном Кавказе 5 миллионов долларов.

Еще одним крупным спонсором является «Национальный фонд демократии» (NED) (признан нежелательным в РФ) – американская организация, созданная Конгрессом США и финансируемая из национального бюджета. Специалистам Wikileaks удалось установить, что именно NED стоит за серией так называемых цветных революций – государственных переворотов, прокатившейся по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам постсоветского пространства. По факту NED является структурой ЦРУ. В 2014 году из бюджета США через фонд в Россию для различных НКО и оппозиционных СМИ было переправлено 5,2 миллиона долларов.

Запад не может лгать, уверены либералы

Но американцы не всегда действуют скрытно, для распространения «вбросов» они активно используют и те свои ресурсы, которые остались со времен Холодной войны. Например, «Радио Свобода», финансируемая Конгрессом США и находящаяся под попечительством Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Вся эта информация прямо указана на официальном сайте радио. И хотя издание освещает в основном российскую повестку, ее головной офис расположен в Чехии.

В одних случаях редакция действует грубыми методами, сразу атакуя свою аудиторию жуткими заголовками. Очевидно, такая «желтуха» рассчитана на людей впечатлительных.

Для более психологически устойчивых читателей у «Свободы» есть статьи, выстроенные по иному принципу – простые и непредвзятые заголовки.

Но в самих материалах все та же жуть и якобы десятки погибших мирных жителей. В качестве «доказательства» используются отсылки на другие известные американские и британские издания, в данном случае на BBC и на Reuters.

Но ни в статье BBC, ни в статье Reuters, нет фото или видео доказательств гибели мирных жителей под ударами ВКС. Журналисты всех трех изданий предлагают просто поверить им на слово. Такое перекладывание ответственности за достоверность распространяемой информации на иностранные СМИ характерно практически для всех оппозиционных русскоязычных изданий, получающих финансирование из-за рубежа.

Так, издание Meduza финансируется фондом британского миллиардера Алана Паркера OAK Foundation, тесно сотрудничающего с упомянутым ранее «Открытым обществом» Джорджа Сороса. Еще одним грантодателем издания является организация SIDA, финансируемая непосредственно из государственного бюджета Швеции.

В своих материалах Meduza слепо ссылается на материалы американского The New York Times, нередко дело доходит до абсурда. Например, 19 октября на сайте издания была опубликована новость, в которой заявлялось, что ВКС России в мае якобы атаковали аж четыре госпиталя в Сирии. При этом Meduza позиционирует NYT как надежный источник.

Вот только в этой же статье журналисты указывают, что материал NYT уже опровергнут и МИД России, и Минобороны.

Для «Медузы» оказалось крайне важно распространить «вброс» The New York Times, несмотря на то, что информация не соответствовала действительности. Но на этом история не закончилась, уже 1 декабря Meduza публикует очередной «вброс» NYT об ударе ВКС, на этот раз по беженцам. В достоверность информации, вероятно, не верит и сама редакции, поэтому маркирует новость как требующую подтверждения. Но самое важное, в сомнительный материал вписаны отсылки к прошлому фейку американского издания, даже без указания, что он уже опровергнут.

Но самое примечательное в этих «вбросах» то, что оба они созданы на основе неких данных, полученных от неназванных сирийских источников. Среди полученных материалов указаны и переговоры пилотов ВКС России.

Перехватить такие переговоры действительно можно, а позже интерпретировать их в нужном русле, или же и вовсе подделать их. И то, и другое возможно проделать с помощью специальных средств связи, которые просто не могут находиться в пользовании у случайного сирийца. В регионе необходимыми ресурсами обладают армия США и боевики, которых снабжают сами американцы. Учитывая тот факт, что информация в итоге оказалась недостоверной, наиболее вероятным оказывается второй вариант – дезинформацию американские журналисты получили от одной из группировок боевиков.

Радикальное сотрудничество

Такое сомнительное сотрудничество с террористами можно считать нормой для американских СМИ и российских изданий, работающих на иностранных деньгах. Та же Meduza еще 30 сентября 2015 года, в первый день контртеррористической операции ВКС в Сирии, уже имела своего осведомителя в провинции Хомс.

В беседе с журналистом Даниилом Туровским некий житель Талбисы Фирас аль-Саид рассказал, что ВКС наносит удары якобы по мирным жителям и «умеренной оппозиции». Однако в тот день, как мы выяснили ранее, и что было подтверждено генерал-лейтенантом разведки ВВС США Робертом Отто, все удары российской авиации пришлись по позициям ИГИЛ. Таким образом, собеседник «Медузы» Фирас аль-Саид является либо выдуманным персонажем, либо террористом ИГИЛ, дезинформировавшим журналиста.

В последнем случае остается открытым вопрос попалась ли «Медуза» на ложь боевиков случайно, или же это был договорной «вброс». К сожалению, на сегодняшний день уже известны случаи сотрудничества российских оппозиционных журналистов с боевиками различных сирийских группировок, в том числе и ИГИЛ. Самым ярким примером либеральной беспринципности можно смело назвать Дениса Короткова, ныне сотрудника «Новой газеты», а ранее журналиста петербургского издания «Фонтанка.ру».

Оба издания, с которыми связан Коротков, специализируются на весьма сомнительном и крайне опасном для окружающих направлении – сборе и «сливе» личных данных российских военных и их семей. НГ занималась этим еще в годы первой чеченской кампании. Вот, например, статья спецкора издания Дмитрия Муратова от 1994 года. В ней он рассказывает, как один из офицеров федеральных войск его едва не расстрелял буквально «ни за что», Муратов «всего лишь» собирал личные данные солдат и их родственников, и записывал их в блокнот. Даже, если предположить, что спецкор не намеревался передать их боевикам, то даже случайная потеря такого блокнота ставила под угрозу десятки человеческих жизней.

С началом контртеррористической операции в Сирии деанонимизацией российских военных занялась петербургская «Фонтанка». Так, в феврале 2018 года журналисты издания опубликовали личные данные погибшего при выполнении боевого задания летчика Романа Филипова, удостоенного за свой подвиг звания Героя России. Более того, они подробно описали схему, с помощью которой боевики могут вычислить контакты родственников российских военных.

В настоящее время «Новая газета» и «Фонтанка» продолжают заниматься «сливом» чужих личных данных, причем неизменно в этом процессе участвует злополучный спецкор Коротков. В конце ноября на сайте НГ был опубликован очередной материал журналиста, основанный на видеозаписи, на которой якобы заснято уничтожение боевика ИГИЛ бойцами так называемой «группы Вагнера». С высокой долей вероятности, запись была получена Коротковым от боевиков ИГИЛ, неясно лишь, купил ли он ее, или получил по некоей договоренности.

До сих пор доподлинно не известно, является ли запись реальной или постановочной, но «Фонтанка» на основе этого видео сразу занялась деанонимизацией участников. Однако на этот раз выполнила она работу крайне плохо, ни один из участников записи опознан не был, вместо этого журналисты издания исказили личные данные простых россиян, чтобы выдать их за российских бойцов. Таким образом, «Фонтанка» поставила под удар террористов совершенно случайных людей, даже никогда не бывавших в Сирии или иных горячих точках.

Очевидно, тот факт, что к раскручиванию истории с видео причастны «Новая газета» и «Фонтанка» случайностью не является – оба они связаны с Коротковым. Сам спецкор занимается своей сомнительной, мягко говоря, деятельностью тоже не просто так – Коротков неоднократно был замечен в компании беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и регулярно получает денежные премии от его фондов. Организация олигарха «Открытая Россия», в свою очередь, сотрудничает с «Открытым обществом» Джорджа Сороса. Последний, как уже известно, является и спонсором «Новой газеты».

«Фонтанка» также работает не бесплатно. Иностранное финансирование она получает через свой проект АЖУР – «Агентство журналистских расследований». Директор АЖУР Андрей Константинов долгое время получал деньги через чешский «Фонд 19/29», признанный в России иноагентом. В Чехию же деньги шли все из тех же американского NED, британского OAK и смежных с ними иностранных структур. Как видно, спонсоры у «Новой газеты», «Фонтанки» и их спецкора Дениса Короткова одни и те же.

Информационные прокладки для защиты репутации

Как бы то ни было, но далеко не все издания готовы рисковать настолько, чтобы работать с боевиками напрямую, пусть даже, если деятельность эта хорошо оплачивается. Куда чаще либеральная пресса предпочитает действовать через «прокладки», перекладывая всю ответственность на сторонние ресурсы, как это делает Meduza с NYT.

Только при работе с боевиками используются не всемирно известные СМИ, а совсем наоборот – мало кому известные издания-однодневки с региональной повесткой. С помощью таких ресурсов боевики ведут пропаганду среди населения ближневосточных стран.

Например, за использованием таких сомнительных источников информации замечен рупор российской оппозиции «Эхо Москвы». В одной из новостей радиостанции утверждается, что российские военные в Сирии якобы причастны к контрабанде наркотиков. «Эхо» ссылается на данные некоего ливанского издания Al Modon. Вот только в своем же материале журналисты отмечают, что никаких доказательств ливанцы не приводят, то есть «Эхо» намеренно распространяет очередной «вброс».

А вот другие статьи Al Modon, переводы их представлены на портале «ИноСМИ». Для ливанского регионального издания на сайте слишком много статей о России, причем все они носят антироссийский, и даже русофобский характер – настоящий Клондайк для «Эха Москвы».

Как видно, использовать в качестве информационных «прокладок» сомнительные арабоязычные издания – это не самая лучшая идея. Такие источники редко отличаются качественным материалом и не имеют необходимого авторитета, им попросту никто не верит.

Чтобы добавить значимости и правдоподобности такие региональные «вбросы» пропускают через различные обсерватории и расследовательские центры. Одна из самых известных таких организаций — Syrian Observatory for Human Rights (Сирийская обсерватория по правам человека). В своих материалах на нее ссылаются такие известные СМИ, как CNN, CBS, Associated Press, Reuters, AFP, BBC, Tagesschau, FAZ, Holtzbrinck, Springerpresse, Spiegel, Focus, Al Jazeera, al Arabiya, Guardian и многие другие.

При этом профессиональной эту организацию назвать сложно. Возглавляет ее Рами Абдуррахман – сирийский беженец, постоянно проживающий в Великобритании. По сути, он является единственным постоянным сотрудником обсерватории. Так как из Сирии Абдуррахман уехал аж в 2000-м году, сам он не является очевидцем событий. В своих материалах он ссылается на некую собственную сеть активистов, работающих в Сирии, имена которых не называются. Таким образом, всей публикуемой информации Абдуррахман предлагает верить на слово. Вполне возможно, что у обсерватории сеть действительно есть, но нет ни каких гарантий, что она не состоит из боевиков и террористов. А такая вероятность весьма высока, ведь Россию Syrian Observatory for Human Rights представляет в своих материалах исключительно с негативной стороны.

Достоверность информации, поступающей от обсерватории, неоднократно ставилась под сомнение как иностранными СМИ, так и российскими. Однако Абдуррахман продолжает свою деятельность, потому что его цитируют имение международные СМИ.

Bellingcat по-русски

У российской либеральной прессы есть свой аналог сирийской обсерватории — Conflict Intelligence Team (CIT). Отсылку к этой организации, занимающейся освещением событий в Сирии и на Украине можно найти на многих известных оппозиционных ресурсах. Вот, например, «Новая газета» со ссылкой на CIT раскручивает «вброс» террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» о подрыве автоколонны российских военных.

Здесь уже «Радио Свобода» ссылается на CIT, раскручивая очередную байку о десятках мирных погибших. По традиции единственным доказательством выдуманного инцидента являются безымянные свидетели, достоверность слов которых проверить просто невозможно.

Канал «Дождь» также ссылается в своих материалах на CIT. В этой статье, например, речь идет о погибшем летчике ВКС Романе Филипове.

В материале «Дождя» указывается интересная подробность, оказывается, Conflict Intelligence Team публиковали фотографию документов, обнаруженных боевиками в кармане пилота.

В частности, там указан личный номер военного, на примере которого «Фонтанка» показывала, как добыть конфиденциальную информацию о российских солдатах и их родственниках, о чем рассказывалось ранее.

А тут Meduza публикует критический отзыв CIT о выставке Минобороны «Сирийский перелом» с трофейной сирийской техникой. Доводы «эксперта» CIT настолько абсурдны, что издание для приличия маркирует статью как сомнительную, но все равно ставит ее в ленту.

Среди претензий CIT – якобы неверное название «химической лаборатории боевиков». По версии автора статьи Руслана Левиева, выставленное оборудование, в частности самодельную центрифугу, следует называть мастерской по производству взрывчатки.

При этом Левиева не смущает тот факт, что взрывчатка производится именно в химических лабораториях на химических заводах, в мастерских же собираются непосредственно взрывные устройства. Так что подмена понятий Левиевым – это и есть введение в заблуждение, в котором он попытался обвинить Минобороны. Больше всего «экспертов» CIT, если верить их статье, возмутила неразборчивость российских военных, которые всю выставленную технику представляют, как захваченную у ИГИЛ, хотя многая принадлежала так называемым «умеренным боевикам».

Вот только стоит открыть первую же статью на сайте Минобороны России, посвященную «Сирийскому перелому», как становится ясно, что главная претензия CIT просто выдумана. Там прямо сказано, что представлена техника, захваченная у незаконных вооруженных формирований, к которым относятся и террористы ИГИЛ и «умеренные боевики».

Как видно, особой профессиональностью эксперты CIT не отличаются, что вполне предсказуемо. Даже у главы организации никакого профильного образования у Руслана Ливиева нет, для своих «расследований» зоны конфликтов он не посещает, вся его деятельность осуществляется исключительно с помощью интернета.

Впервые «засветился» Левиев также совсем не по военной тематике – в 2011 году он работал программистом в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального, но недолго. Однако контакт со старшим товарищем молодой человек не потерял. В 2015 году Левиев присутствует на одном из мероприятий Навального, на тот момент CIT юноша возглавляет уже год.

Однако опыта молодой человек набирался не в ФБК, он активно сотрудничал с основателем Bellingcat британским блогером Элиотом Хиггинсом. Сам Хиггинс является таким же самоназначенным «экспертом» — до создания Bellingcat британец был всего лишь безработным финансистом. Вся его расследовательская деятельность основана лишь на сборе данных в интернете и их интерпретации.

В 2014 году Левиев отделился от Хиггинса и создал российский Bellingcat — Conflict Intelligence Team. Очевидно, что проект должен как-то финансироваться, но никакой официальной информации о спонсорах на ресурсах CIT нет. На официальном сайте есть лишь инструмент для сбора пожертвований, если верить статистике, за четыре года портал получил лишь один перевод в размере 206 тысяч рублей.

Остается только догадываться, на какие средства живет и ведет свою деятельность Левиев. Самым очевидным источником финансирования проекта является Навальный, с которым молодой человек контактирует уже более 8 лет. Сам Навальный и его ФБК, признанный иноагентом, получают деньги от упомянутого ранее олигарха Михаила Ходорковского и его организации «Открытая Россия». Как уже было отмечено, «Открытая Россия» находится в тесном контакте с «Открытым обществом» Джорда Сороса, что вновь выводит нас на США.

Таким образом, CIT, работающий на американские деньги, собирает информацию в арабоязычных соцсетях и дает ее перевод и интерпретацию. Зачастую это аккаунты боевиков, сайты-однодневки и другие сомнительные источники. Левиев легализует эти материалы для оппозиционных СМИ, которые распространяют «вбросы» боевиков ссылаясь уже не на сомнительные источники, а на CIT, который они преподносят как авторитетный экспертный центр.

Финансирование – ключ к контролю

Как видим, все упомянутые либеральных СМИ имеют иностранное финансирование, причем зачастую из одних и тех же фондов. Рассмотрим подробнее, кто же платит за бессчетное количество новостных статей с ярко выраженной антироссийской риторикой, которые засоряют российское же информационное поле.

Можно выделить три основных источника зарубежного финансирования, которые питают российскую оппозиционную прессу. Во-первых, это фонд «Открытое общество» американского миллиардера Джорджа Сороса. Сам Сорос тесно сотрудничает с ЦРУ США, что давно известно и слабо скрывается – миллиардер является главным инструментом американского истеблишмента по глобализации мира.

«Открытое общество» занимается всем и сразу, у него нет определенного основного направления. Фонд выделяет гранты для самых различных НКО, в России на деньги Сороса проводились образовательные программы, социальные и научные. Через каждую из них распространялась «демократическая идеология», в которой главенствующую роль всегда занимали Штаты.

Важным направлением работы фонда были СМИ. Так, в 2002 году стало известно, что грант Сороса «Горячие точки» осваивает «Новая газета». В 2012 году в России вступил в силу закон «О некоммерческих организациях», что существенно осложнило жизнь фонду. В связи с этим начали более сложные схемы финансирования. Например, у ЗАО «Эхо Москвы» имеется дочерняя Автономная некоммерческая организация «Эхо Москвы». У обеих структур общее не только название, но и адрес регистрации. Различие лишь в том, что АНО «Эхо» может получать деньги из фонда Сороса, что она и делает. Позже полученные финансы передаются в головное подразделение, но уже как пожертвование от российской организации, а не американской.

По похожим схемам работают многие иностранные фонды, сотрудничающие с «Открытым обществом». Так, до 2017 года швейцарский фонд OAK Foundation британского миллиардера Алана Паркера напрямую спонсировал через гранты «Медузу». Судя по тому, что за последние два года издание не сбавило обороты, OAK нашел обходной путь для переправки денег в Россию.

Второй глобальный поток иностранного финансирования – это правительственные западные структуры. Наиболее известны американские «Агентство США по глобальным медиа» USAGM и «Национальный фонд демократии» NED, структура ЕС «Европейский фонд демократии» EED и шведское «Международное агентство сотрудничества» SIDA.

Американские структуры предпочитают финансировать СМИ, которые находятся под их полным контролем, например, «Радио Свобода» или «Голос Америки». Проблем с финансированием у радиостванций нет, так как их штаб-квартиры расположены за пределами России.

Европа не имеет собственных информационных ресурсов, аналогичных американским, поэтому EED ограничивается передачей денег российским оппозиционным ресурсам, в частности «Медузе», туда же вливает деньги налогоплательщиков шведский SIDA.

Третий источник финансирования – фонды российских беглых миллиардеров. Особо можно отметить «Открытое общество» Михаила Ходорковского и фонды «Династия» и «Среда» Дмитрия Зимина. В отличие от европейцев и американцев, они используют совсем «грязные» методы – вручение договорных премий журналистам за выполнение работы, переводы средств через биткоин-кошельки и переброска денег через подставные фирмы. Чаще всего такие деньги предназначаются конкретным журналистам.

Что важно, указанные выше американские и европейские фонды работают в Сирии. International Crisis Group (Международная кризисная группа) основана все тем же миллиардером Соросом и якобы должна разрешать военные конфликты мирными путями. Для этого члены группы предлагают враждующим сторонам посредничество. Но в 2016 году оказалось, что ICG в Сирии действовала совсем наоборот – усугубляла конфликт. В своем докладе 2011 года эксперты группы буквально призывали «умеренных боевиков» продолжать войну и свергнуть Асада. Произойди это, террористы ИГИЛ смогли бы взять контроль над всей Сирией, а не только над той ее частью, где действовали «умеренные».

С терроризмом не играют в свободу слова

Как видно, российская либеральная пресса весьма предвзято и однобоко освещает всю сирийскую новостную повестку. Оппозиционные СМИ активно распространяют информационные «вбросы» западных журналистов и сирийских боевиков. В любой ситуации действия российских военных трактуют в негативном ключе, а американских – позитивном. Последнее не удивляет, ведь каждое упомянутое сегодня либеральное издание получает, тем или иным способом, финансирование из США и Великобритании.

Выходит, что в России сегодня действует целая сеть по распространению иностранной пропаганды. Безусловно, законы об иноагентах и нежелательных организациях существенно осложнили им жизнь, но, как видим, эти средства защиты российского суверенитета не являются достаточным. Единственным действенным методом мог бы стать полный запрет на работу СМИ, регулярно распространяющих недостоверную информацию. Хотя бы тех, которые сотрудничают с террористическими группировками.

1 Организация запрещена на территории РФ.