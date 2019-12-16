Режиссер Егор Кончаловский опроверг слухи о тайной свадьбе

Москва, 16 декабря. Известный режиссер Егор Кончаловский заявил, что информация о его тайной свадьбе с Марией Леоновой не соответствует действительности. Он сообщил, что никакой церемонии не было.

По словам Кончаловского, кольцо на его пальце по сути ничего не изменило. Знаменитый режиссер добавил, что не осуждает журналистов за их профессиональное любопытство.

«Да и ничего такого страшного там не обсуждают — ну развелся, женился… Хотя я не женился, а просто кольцо надел», — заключил Кончаловский.

Он также развеял слухи о якобы имевшей место тайной свадьбе его дочери Марии.

Кончаловский также рассказал, что его настоящая фамилия согласно паспорту — Михалков. Дело в том, что когда его отец покидал Советский Союз, автор гимна СССР добавил к фамилии вторую часть — Кончаловский — по девичьей фамилии матери. Сергей Михалков прибег к хитрости, чтобы не портить отношения с другими представителями эмиграции.

«Моя фамилия Михалков, как и у моего отца, и у всех нас, — поделился представитель знаменитой династии. — Эта история ко мне имеет косвенное отношение. Папа мой, уезжая из Советского Союза, присоединил к своей фамилии Кончаловский», — цитирует kp.ru.

Режиссер признался, что помнит девушку, которая первой назвала его Кончаловским. Сценический псевдоним вскоре «приклеился». Но бросать фамилию отца кинорежиссер не хочет.

Ранее RT сообщала, что футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе своего одноклубника Магомеда Митришева. Глушаков пожелал молодоженам, чтобы их жизнь стала такой же яркой, какой получилась их кавказская свадьба.

Сам Глушаков планирует взыскать значительную денежную сумму со своей бывшей супруги.