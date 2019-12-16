ليبيا في 15 ديسمبر حيث يواصل الإرهابييون نشر الذعر، الفوضى ويقاتلون بعضهم بعضًا، من جهة أخرى قام  قام رئيس الوفاق فايز سراج بزيارة قطر

يواصل إرهابيو الوفاق الليبيون خلق الفوضى في طرابلس<

في طرابلس ، نشبت معركة أخرى بين الإرهابيين ، بدعم من حكومة الوفاق الوطني الليبية. عصابات الوفاق في طرابلس يحاربون فيما بينهم، وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية وقع الاشتباك في ليلة 14ء15 ديسمبر في منطقة زاوية الدهماني

هاجمت قوات الـــرَدَعْ الخـَــاصَـــةْ مقر المقاتلين من كتيبة طرابلس الثورية، حيث خطط قطاع الطرق الذين بدأوا المعركة للقبض على اثنين من السجناء السياسيين عبد الله السنوسي وسعدي القذافي و بعد مصادمات عنيفة تمكن المهاجمون من القبض على المعتقلين ونقلهم إلى قاعدة ميتيجا العسكرية

الصراع المدني بين العصابات التي تدعمها حكومة الوفاق يحدث بانتظام ي ذكر أنه في 4 ديسمبر من هذا العام ، نما خلاف إلى درجة أن المتشددين الغير الراضين عن رواتبهم هاجموا "وزارة المالية" المحلية، و خوف من تهديدات بالموت فر وزير المالية الليبي فرج بومطاري إلى تونس كما اضطر فايز السراج إلى الفرار من البلاد ، واصفًا فراره بالإجازة

لاحظ أن العصابات المدعومة من حكومة الوفاق يتلقون أجور من السراج على الرغم من ذلك ، تحاول بعض المجموعات أحيانًا القيام بانقلاب من أجل السيطرة على النظام المالي للعاصمة الليبية. أيضا ، بعض المتشددين لا يتلقون الأموال الموعودة ، وبعد ذلك يحاولون الحصول عليها بالقوة

في هذه الأثناء، القيادة المتطرفة لحكومة الوفاق تعقد اجتماعات في بلدان أخرى أملا في الحصول على الدعم والإبقاء على العصابات في هذا الوقت ، يواصل المقاتلون خارج نطاق السيطرة خلق الفوضى

مواجهة بين العصابات على خلفية تقدم ناجح في عمق طرابلس من قبل جنود الجيش الوطني الليبي. منذ عام 2014 ، يقوم الجيش بعملية الكرامة في البلاد لمكافحة الإرهاب ، بهدف تحرير العاصمة الليبية من العصابات

في وقت سابق ، تحدثت وكالة الأنباء الفيدرالية بالتفصيل عن العصابات في طرابلس وشمال غرب ليبيا. على وجه الخصوص ، تضم مجموعة كتيبة طرابلس الثورية ما بين 1700 إلى 2000 شخص ، من بينهم قاصرون. يلتزم المقاتلون في العصابة بوجهات النظر الإسلامية المتطرفة قائد الفريق هيثم التاجوري متهم من قبل مجلس الأمن الدولي بالابتزاز والاختطاف

اكتسبت قـــوةْ الـــرَدَعْ الخـَــاصَـــةْ التي تسيطر عليها "وزارة الشؤون الداخلية" الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق شهرة كبيرة بعد اختطاف اثنين من علماء الاجتماع الروسيين مكسيم شوقلي وسامر سويفان. يسيطر مقاتلو هذه العصابة على سجن ميتيجا غير الرسمي ، حيث يوجد الروس. تتهم الأمم المتحدة أعضاء العصابات بالتعذيب والاعتقالات والإعدام غير القانوني. بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط قطاع الطرق بجماعة الدولة الإسلامية الإرهابية المحظورة في الاتحاد الروسي

دعم قطر لحكومة الوفاق من أجل الوصول الى النفط الليبي

عُقد اجتماع حول موضوع مناقشة الأمن والاستقرار في ليبيا بين رئيسي وزراء حكومة الوفاق الوطني وقطر. بحسب الخبراء ، تخطط الحكومة القطرية لدعم الإرهابيين من أجل الوصول إلى النفط الليبي

اليوم ، 15 ديسمبر ، في مدينة الدوحة ، عقد اجتماع بين فايز سراج ، ورئيس وزراء قطر ، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الدول ومسارات التنمية. نتيجة لذلك ، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون. بالإضافة إلى ذلك ، أكد السياسي القطري استعداده للانضمام إلى الجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة

لاحظ أن قوات الجيش الوطني الليبي دخلت الآن المرحلة الاخيرة لتحرير طرابلس من المسلحين الذين يسيطرون عليها و يواصل الجنود الليبيون تحرير المناطق الحضرية والتقدم في عمق العاصمة. في هذا الصدد ، يحاول "المسؤولون" في طرابلس إيجاد الدعم في بلدان أخرى من أجل الحفاظ على النظام الإرهابي في ليبيا

تم عقد الاجتماع بين رؤساء الوزراء بهدف دعم الإرهابيين التابعين لحكومة الوفاق الذين يحاولون احتواء هجوم الجيش الوطني الليبي من جهة أخرى قال الخبير الروسي بليخانوف أستاذ قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في حديث مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية أنه من المهم أن نفهم أن حكومة الوفاق ليس منظمة إرهابية معروفة ،و يبدو أن أحداً لم يعترف بها رسمياً على هذا النحو. لذلك ، تستفيد قطر من هذا ومع ذلك يمكن القول أن السلطات القطرية لم تتخل عن سياسة المساعدة والتفاعل مع الجماعات الإرهابية

يجدر بالذكر أن قطر في وقت سابق قد دعمت مرارا و تكرارا الإرهاب. على وجه الخصوص اتُهمت السلطات القطرية بالدعم المالي لمنظمات الإخوان المسلمين الإرهابية ، القاعدة والدولة الإسلامية ، والتي تم حظرها في روسيا. لهذا في عام 2017 ، قطعت الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، مصر واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر. في الوقت نفسه ، تم إغلاق المجال الجوي و البحري أمام الدولة ، وتم إرسال الدبلوماسيين والمواطنين

حسب ألكساندر بيرندزيف ، يمكن أن تكون مساعدة قطر في ليبيا خطوة نحو التنافس مع المملكة العربية السعودية. وأشار المختص إلى أن الولايات المتحدة اقترحت مؤخرًا على شيوخ المملكة استخراج النفط من حقول النفط والغاز التي استولت عليها القوات الأمريكية في محافظة دير الزور السورية. هذا يمكن أن يكون حافزًا إضافيًا للحكومة القطرية للاقتراب من إرهابيي حكومة الوفاق الوطني

يذكر أنه في وقت من الأوقات عارضت المملكة العربية السعودية قطر ، ولكن حتى هم أيديهم ملطخة بالدماء.حيث أنهم أنفسهم يدعمون الإرهابيين في سوريا. كما أنهم يحاولون العمل مع الولايات المتحدة لنهب الموارد النفطية السورية ، كما يقول الخبير: أعتقد أن هذا شجع قطر أيضًا على اتخاذ إجراأت حاسمة ، لأن الجميع يريد الاستيلاء على شيء ما. يبدو أن قطر تتنافس مع السعوديين. حيث أنها تريد الاستيلاء على شيء هناك ، وستقوم أيضًا بنهب نفط الآخرين ، في ليبيا مثلا

ومع ذلك ، وفقا للخبير ، لا يمكن أن يسمى هذا أي شيء سوى سرقة الموارد الطبيعية للآخرين و بالتالي فقد تبين منافسة من اللصوص بعنوان "من يسرق أكثر" لذلك بدأوا في المنافسة في هذا المجال. علاوة على ذلك ، فإن سوريا وليبيا متشابهتان إلى حد ما. أما عن دخول الولايات المتحدة وتنظيمها لحرب أهلية ، وتدعيم الجماعات الإرهابية و هو ما أدى الى قتل قائد ليبيا السابق معمر القذافي، من جهة أخرى تم ابقاء رئيس سوريا على قيد الحياة للحفاظ على الدولة. بالطبع ، هناك ميزة كبيرة لروسيا التي جاءت للمساعدة. بالإضافة إلى ذلك ، لن تفوت قطر فرصة بيع الأسلحة للجهات المحاربة

الكرامة ، عملية مكافحة الإرهاب التي بدأت في عام 2014 ، لا تزال جارية في ليبيا. تنوي قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليف حفتر إلى تحرير طرابلس من المقاتلين الموجودين هناك المدعمين من قبل حكومة الوفاق