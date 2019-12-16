Мадрид, 16 декабря. Фанаты испанского клуба «Райо Вальекано» скандировали «Зозуля — нацист» на матче сегунды против «Альбасете». Арбитр вынужден был остановить игру.

Команды доиграли первый тайм, но после перерыва футболисты «Альбасете» отказались выходить на поле, передает Sports.ru.

Недовольство фанатов «Райо Вальекано» связано с праворадикальными убеждениями Романа Зозули. Украинский футболист не раз позировал с изображением Степана Бандеры — лидера ОУН1 (Организация украинских националистов — запрещенная в России организация). Экс-игрок сборной Украины также не стеснялся своих связей с ультраправыми организациями.

Весной 2017 года Зозуля перешел в клуб «Райо Вальекано» из окрестностей Мадрида. Фанаты клуба враждебно приняли новичка из-за его неонацистских взглядов. В итоге футболист не сыграл за «Райо» ни одного матча и перешел в «Бетис». ФИФА разрешила этот трансфер в исключительном порядке. Следующим клубом Романа стал «Альбасете».

На инцидент с Зозулей уже отреагировали в Испанской футбольной лиге. Там назвали действия главного судьи матча правильными. И пообещали продолжить борьбу с расизмом и ксенофобией в испанском футболе.

Экс-президент Украины Петр Порошенко объяснил негатив испанских болельщиков в отношении Зозули происками Москвы.

«Ситуация с Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», — цитирует Порошенко «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что испанские фанаты обвинили Зозулю в поддержке запрещенной в России националистической организации «Правый сектор»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.