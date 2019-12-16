سوريا ، 15 ديسمبر. جذبت الولايات المتحدة شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة لسلب النفط السوري. وجد خبراء ويكيليكس أن مؤلفي تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الهجمات الكيميائية المزعومة من قبل الجيش العربي السوري لم يعملوا حتى في الموقع في المنشطات الأمفيتامينية.

هجوم الدولة الاسلامية على المتطرفين الأكراد في دير الزور

نشرت العديد من وكالات الأنباء التركية على صفحاتها على تويتر عن تفجير سيارة متطرفين أكراد بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور السورية.

أيضا قام مسلحو منظمة الدولة الإسلامية الإرهابية المحظورون في روسيا ، والذين كانوا يعملون في المنطقة ، بنصب الكمائن لتفجير العبوات الناسفة على طول الطريق مع الأكراد من القوات الديمقراطية السورية ، وبعد ذلك قاموا بقتل الناجين بالأسلحة الصغيرة.

وهكذا فقد أصبح ممثلو العصابات الكردية ، الذين أطلقوا على أنفسهم مقاتلين ضد الإسلاميين الراديكاليين ، ضحايا لإهمالهم في منطقة احتلالهم الخاصة.

خبير عسكري ورئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع بليخانوفا أندري كوشكين صرح في مقابلة مع وكالة أبحاث الإنترنت إنه في هذه الحالة فإن "متطوعي قوات سوريا الديمقراطية" "استرخوا وفقدوا استعدادهم" بسبب الأرباح الهائلة التي وعدوا بها من استخراج النفط وبيعه. في رأيه ، لم تكن الحرب ضد الإرهابيين تهمهم منذ فترة طويلة ، إذا كانت لديهم أية أولوية على الإطلاق.

المتخصصون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعملون "في موقع بعيد"

قدم موقع ويكيليكس على الإنترنت وثائق اقترح على أساسها أن مؤلفي تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإثبات وقائع استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية لم يعملوا على الإطلاق في هذا البلد.

قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، ألكساندر شولجين ، هذا الصيف إن رئيس فريق بعثات تقصي الحقائق الكيميائية في سوريا ، الذي وصل إلى العاصمة السورية للتحقيق في الحادث الذي وقع في مدينة دوما ، توجه على الفور إلى دولة مجاورة ولم يكن في مجلس الدوما.

ويكيليكس نشرت مذكرة في المساء من أحد أعضاء بعثات تقصي الحقائق الكيميائية في سوريا ، موجهة إلى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس. المستند مؤرخ في منتصف مارس من العام الحالي. وبالتالي ، يؤكد مؤلف المذكرة أن حوالي 24 مفتشًا يعربون عن قلقهم إزاء التقرير الذي في رأيهم لا يعكس رأي أعضاء الفريق العامل في مجلس الدوما. على وجه الخصوص ، تنص الوثيقة على أن التقرير أعده فريق آخر - ما يسمى "المجموعة الرئيسية لبعثات تقصي الحقائق الكيميائية في سوريا " ، مع عضو واحد فقط في مجلس الدوما. تم التأكيد على أن البقية "عملت فقط في البلد ".

الولايات المتحدة جرّت أرامكو السعودية إلى نهب النفط السوري

تستعد شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة السعودية ، إحدى أكبر الشركات في العالم ، للاستثمار في تطوير النفط غير القانوني في محافظة دير الزور السورية. أفادت وكالة أنباء دير الزور 24 أن ممثلي الرياض وصلوا إلى حقل العمر ، الواقع في أراضي ما وراء نهر الفرات التي تحتلها الولايات المتحدة والأكراد.

يقال إن الاستثمارات ستتم من خلال عقود بين أرامكو السعودية وحكومة الولايات المتحدة. أي أن الأميركيين الذين استولوا على جزء من الأراضي السورية اجتذبون مستثمرين من بلد اتخذ منذ عام 2011 موقفا عدائيا للغاية تجاه الحكومة الشرعية في دمشق. لا تخطط الشركة السعودية لإجراء اتصالات مع الحكومة الشرعية في سوريا.

هكذا ، تحاول الخبيرة العسكرية بوريس روزين أن تخفي سرقة واشنطن "الذهب الأسود" السوري. شارك رأيه مع السياسة اليوم.

استعادة معبد الشهداء الأربعين الأرمني في حلب

أقيم القداس الأول منذ سبع سنوات في المعبد الأرميني لشهداء الأربعين في حلب السورية.

تم تدمير المعبد الذي بُني في القرن الخامس عشر في أبريل 2015 على أيدي مسلحي جماعة الدولة الإسلامية الإرهابية المحظورة في الاتحاد الروسي. تم تمويل ترميمها من خلال تبرعات من المجتمع الأرمني في المدينة. تم تكريس الكنيسة في 30 مارس من هذا العام من قبل الكاثوليك في البيت الكبير في سيليسيا آرام الأول.

أحد الأعضاء يعزف على القداس في المعبد ، ويقومون بتكريس الماء ، ويتم اختيار صلاة الأغاني من القران من قبل الجوقات. بعد الخدمة ،يعطى كل زائر قطعة صغيرة من طقوس الخبز.