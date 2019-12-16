Российский спецназ вооружат новейшими бесшумными автоматами

Москва, 16 декабря. Новым бесшумным автоматом АСМ вооружат подразделения специального назначения Вооруженных сил РФ. По словам экспертов, при стрельбе даже с малого расстояния новое оружие будет практически неслышно, а его мощности хватит для того, чтобы пробить практически любой бронежилет.

Новое оружие является модернизированной версией «Вала» – бесшумного автомата, принятого на вооружение в 1980-х годах. Однако АСМ отличается рядом улучшений. В частности, у него увеличен ресурс ствола и установлены новые экспериментальные магазины, сделанные из прозрачного пластика для того, чтобы боец мог контролировать количество патронов. Новый автомат также оснащен планками Пикатинни и сошками, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

«С новыми автоматами будут работать профессионалы. Любое беззвучное оружие, в отличии от обычного стрелкового, имеет меньшую кучность боя, дальнобойность и скорость полета пули. При стрельбе из него надо уделять больше внимания таким факторам, как, например, боковой ветер, чтобы пулю не снесло в сторону от цели», – цитирует издание заместителя председателя Союза десантников России полковника Валерия Юрьева.

Первую партию автоматов АСМ для боевой проверки поставят в 24-ю бригаду из Новосибирска.

Напомним, ранее российская оружейная компания «Промтехнология», которая выпускает высокоточные винтовки и карабины под брендом ORSIS, создала вариант американской штурмовой винтовки AR-15, принятой в армии США под индексом М16. Особенностью ее стало то, что она стреляет советским патроном калибра 7,62х39 мм.