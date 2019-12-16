Учительница отрезала восьмикласснику челку в Волгоградской области

Волгоград, 16 декабря. Учительница русского языка отрезала ученику челку в школе № 2 города Палласовка Волгоградской области. В связи данным фактом начато служебное расследование.

Инцидент произошел на уроке русского языка в пятницу. Педагог Гульнара Мунтаева отрезала подростку часть челки. По некоторым данным, учительницей двигала личная неприязнь.

Директор школы охарактеризовала Мунтаеву с положительной стороны. Тем не менее, на время служебной проверки она будет отстранена от выполняемых обязанностей.

«Она отстранена от работы, на время служебного расследования», — сказала руководитель учебного заведения.

Ранее стало известно об инциденте в одной из белорусских школ. 15-летний ученик убил учительницу и ученика. В результате нападения пострадали еще два ребенка, передает «Газета.ru».

Также сообщалось об увольнении директора московской школы из-за травли в отношении одного из учеников.