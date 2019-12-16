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Собчак раскритиковали за сережки с иконами

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Собчак раскритиковали за сережки с иконами

Москва, 16 декабря. Знаменитая телеведущая и журналистка Ксения Собчак вновь оказалась в центре скандала. В социальной сети Instagram она опубликовала фотографию с необычным нарядом, тем самым вызвав неоднозначные эмоции у своих подписчиков.

Снимок, на котором Ксения одета в шапку с двухглавым орлом, был опубликован сегодня днем. Также на фотографии видны и серьги с изображением Иисуса Христа.

«Воскресно-имперское», – подписала фотографию Собчак.

Однако пользователи соцсети возмутились и назвали телеведущую богохульницей. Одни посчитали, что Собчак «пиарится» на религии, оскорбляя чувства верующих. Другие пригрозили ей «карой божьей», сообщает «Слово и Дело».

«Ксения, вы доиграетесь. Отлучат от церкви. Может вы этого добиваетесь», – пишут подписчики Собчак.

На сегодняшний день фотография телеведущей в серьгах с Иисусом набрала более 64 тысяч лайков и 1 488 комментария. Instagram Ксении Собчак является одним из самых популярных в стране, на него подписаны более 6,9 миллиона человек.

Ранее Ксения Собчак решила напомнить о своем бурном прошлом, опубликовав фото в суперкоротком платье. Роковой образ в экстремальном золотистом мини появился в ее аккаунте в Instagram. Откровенная фотография также вызвала бурные эмоции у подписчиков Собчак.

Напомним, до этого экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в очередной раз подверглась критике из-за своего наряда. Подписчики звезды назвали «рваньем» ее сценический образ на детском концерте.

Источник: «Слово и Дело»
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