Москва, 15 декабря. Компания Nord Stream 2 обратилась к немецким властям с просьбой разрешить прокладку газопровода «Северный поток-2» зимой и весной 2020 года. Об этом сообщает Bild.

Ожидается, что Федеральное агентство мореплавания и гидрографии Германии рассмотрит вопрос уже в понедельник.

Запрос Nord Stream 2 связан с необходимостью сохранения популяции водоплавающих птиц, которые зимуют в районе Поморской бухты, где должен быть проложен трубопровод.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство планируется завершить до конца 2020 года.

Против «Северного потока — 2» активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продаже своего сжиженного газа на европейский рынок.

Вашингтон даже заявлял о возможных санкциях против Германии, но эти угрозы не возымели эффекта. В Госдуме РФ подчеркивают, что попытки американцев помешать возведению газопровода объясняются исключительно экономическими мотивами, а не «спасением Украины».

«Как обычно, Вашингтон руководствуется сугубо экономическими мотивами. США стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских «партнеров» Украины», — сказал Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT.

В ФРГ действия США назвали вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

На срыв проекта надеются на Украине. Киев опасается утратить статус ключевого транзитера российского газа на европейский рынок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о выходе проекта «Северный поток — 2» на завершающую стадию.