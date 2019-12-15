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Главную новогоднюю ель страны привезли в Кремль

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Главную новогоднюю ель страны привезли в Кремль

Москва, 15 декабря. В Кремль на Соборную площадь доставили главную новогоднюю елку страны. В этой роли выступило 90-летнее дерево высотой 27 метров.

Главный символ праздника был привезен сегодня из Московского учебно-опытного лесничества, расположенном в Подмосковье. Всего за право стать главной елью страны «боролись» 12 деревьев, однако специалистами был выбран один единственный экземпляр с охватом ствола в 70 сантиметров и размахом ветвей у основания в 6 метров.

В воскресенье грузовой автомобиль с елью заехал на территорию Кремля через Спасские ворота, сообщает РИА Новости. По словам водителя автопоезда Петра Почтарева, доставившего в Москву ель, дорога выдалась тяжелой из-за дождя и низкой видимости.

«Тяжеловата дорога была, конечно. Но ничего, с таким сопровождением мы хорошо доехали», – пояснил он.

Напомним, в Санкт-Петербурге установка новогодней елки началась еще 10 декабря. В Северной столице третий год подряд устанавливают искусственное дерево высотой 25 метров.

Источник: РИА Новости
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