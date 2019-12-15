Эксперт спрогнозировал значительное увеличение доходов России от продажи палладия

Москва, 15 декабря. Россия может рассчитывать на существенное увеличение доходов от продажи палладия. Такое мнение высказал эксперт рынка Александр Фролов.

Он отметил, что палладий является редким металлом, который широко применяется в автомобильной промышленности. Ведущие производители используют его при изготовлении катализаторов для бензиновых двигателей.

Цены на палладий растут. На протяжении 2019 года значительное подорожание редкого металла фиксировалось несколько раз. По данным Kitco, на сегодня цена палладия достигает 1900 долларов.

«Политэксперт» напоминает, что наряду с ЮАР Россия является главным поставщиком палладия в мире. Только на долю «Норильского никеля» приходится около 40% мирового производства. В свою очередь, «Русская платина» намерена создать совместное предприятие на Таймыре. Новая компания может стать крупнейшим игроком на рынке палладия.

«Исходя из того, что южноафриканская страна снизила объемы поставок металла на международный рынок, ведущая роль отводится России», — отмечается в публикации.

Весной 2019 года стало известно о рекордном подорожании палладия.

«Примечательно, что в 2018 году мировой рынок автомобилей впервые за последние девять лет начал сокращаться. Потребность в палладии со стороны автопрома, напротив, выросла почти на 3%", — цитирует RT заместителя председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрея Люшина.

Ранее сообщалось, что ученые в Сибири обнаружили новый минерал с содержанием никеля в Иркутской области. Минерал решили назвать огнититом в честь района Иркутской области, в котором он был найден.