Эрдоган заявил о возможном закрытии американских баз в Турции

Анкара, 15 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эррдоган заявил о возможном закрытии американских баз в Турции в ответ на санкции США. Такое заявление он сделал в эфире телеканала A Haber.

Эрдоган призвал Вашингтон воздержаться от действий, которые могут нанести «непоправимый вред» двусторонним отношениям. В случае необходимости глава Турции не исключил закрытие баз «Инджирлик» и «Кюреджик».

«Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и «Инджирлик», и «Кюреджик», — сказал Эрдоган.

Напряженность в отношениях Турции и США возникла на фоне решения Анкары закупить у России зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». Белый дом неоднократно высказывался против этой сделки. Более того, президент США Дональд Трамп и другие политики высказывались в пользу санкций в отношении Турции, если поставки ЗРС С-400 все же будут осуществлены.

Турецкая сторона проявила твердость в этом вопросе. Несмотря на угрозы американцев, сделка состоялась.

«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — цитирует Эрдогана RT.

Глава Турции подчеркнул, что целью закупок является усиление возможностей страны в сфере обороны, а не подготовка к военным действиям.

Ранее Вашингтон призвал Турцию не вводить в эксплуатацию ЗРК С-400 «Триумф». В противном случае американцы пригрозили Турции санкциями.

Также американские СМИ рассказали о страхе Израиля перед российским С-400 «Триумф».