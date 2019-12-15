Дамаск, 15 ноября. В Сирии боевики незаконных вооруженных бандформирований совершили обстрелы 14 населенных пунктов, об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«На территории идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов», – заявил Боренков.

В этот раз боевики открыли огонь по населенным пунктам Алеппо, Биньямин, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Санджека, Сафсафа, Сараф, Кухбания провинции Латакия, Дар-Хардата провинции Хама; Шарки-кафер-Дун, Суккория, Кефрайя, Тамана, Эс-Салихия, Умм-эль-Халахиль провинции Идлиб.

В российском ЦПВС также призвали командиров бандформирований прекратить вооруженные провокации и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование, в котором рассказало о связи боевиков ИГ1 (запрещенная на территории РФ организация) с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Как стало известно, он получал от боевиков сводки с полей, а позже использовал их для написания фейковых публикаций.

Позже ФАН стали известны новые доказательства связи США с террористами ИГ. Третий материал ФАН посвящен решающему вкладу России в разгром радикальных террористических группировок, орудующих в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.