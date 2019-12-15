Дамаск, 15 декабря. Военные РФ продолжают реализацию российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, проводя новые патрулирования на территории сирийских провинций, тем самым обеспечивая мир и безопасность местных жителей.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков, в течение последних суток подразделениями российской военной полиции было проведено шесть патрулирований по маршрутам Камышлы – Тель-Базария, Айн-Исса – Нитулия, Камышлы – Мабрук в провинции Хасаке, Кобани – Махмудли, Аджами – Авшария, Аджами – Манбидж в провинции Алеппо.

Напомним, в 2017 году бандформирования курдов пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари SDF фактически оккупировали их.

Чтобы противодействовать курдам, Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира». Ее окончание было ознаменовано 22 октября 2019 года принятием совместного меморандума России и Турции. 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.



В ноябре 2019 года журналисты Федерального агентства новостей провело обширное расследование, в ходе которого выяснили о связи боевиков ИГИЛ1 (организация, запрещенная на территории РФ) с российским журналистом Денисом Коротковым, пишущим для «Новой газеты».

Во втором расследовании ФАН рассказал о связи США с террористами «Исламского государства»1. А в начале декабря информационное агентство выпустило большой материал, посвященный вкладу РФ в разгром радикальных группировок, орудующих на территории Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.