Токаев поддержал идею переименования Алматы

Нур-Султан, 15 декабря. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за переименование города Алматы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По информации издания, Токаев поддерживает возвращение городу исторического названия — Алма-Ата. Идея переименования принадлежит писателю и общественному деятелю Олжасу Сулейманову.

«Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы — название для очень узкого круга людей», — считает Сулейманов.

Писатель добавил, что глава Казахстана поддержал идею в личной беседе. Однако, по его мнению, окончательное решение по этому вопросу должен принять народ.

Весной 2019 года власти Казахстана переименовали столичный город Астана в Нур-Султан в честь недавно скончавшегося первого главы государства Нурсултана Назарбаева. Об этом писала Газета.ru.