Дацик проиграл бой французу Ле Банне

Казань, 15 декабря. Россиянин Вячеслав Дацик проиграл поединок французскому кикбоксеру Жерому Ле Банне. Бой проходил в Казани, спортсмены состязались, используя только ударную технику.

Ле Банне выиграл поединок, нокаутировав Дацика во втором раунде.

Как сообщают «Известия», Дацик провел уже третий бой после освобождения из тюрьмы, два из которых закончились для скандального спортсмена неудачно. Помимо последнего поединка он проиграл бой Артему Тарасову, но одержал верх над Андреем Кирсановым, сразив его нокаутом.

О бое с блогером Артемом Тарасовым сообщало Федеральное агентство новостей. Поединок проходил за закрытыми дверьми, у всех зрителей были изъяты телефоны во избежание утечки видео в Сеть.

Дацик начал схватку раньше сигнала судьи и в итоге был дисквалифицирован за использование запрещенных приемов и нарушение других правил проведения поединка. К тому моменту спортсмен уже не мог продолжать бой, поскольку ему потребовалась медицинская помощь. В результате победа была засчитана Тарасову.

Дацик был выпущен на свободу в феврале 2019 года, отбыв срок за нападение на публичный дом в мае 2016 года.

Ранее боец, выступавший под псевдонимом Рыжий Тарзан, сидел в тюрьме за ограбление салонов сотовой связи в 2007 году в Санкт-Петербурге. Пытаясь избежать наказания Дацик просил политического убежища в Норвегии, но был экстрадирован в Россию.