Дамаск, 15 декабря. За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели три гуманитарные акции в Сирии. В ходе них военные РФ выдали пострадавшим жителям Сирийской Арабской Республики 1 200 продовольственных наборов общим весом 7,02 тонны, заявил руководитель ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Боренков.

В ходе традиционного брифинга Боренков отметил, что в этот раз необходимую помощь получили жители населенных пунктов Маррат в провинции Дейр-эз-Зор, Хамидие провинции Тартус, Хамдун провинции Алеппо.

С начала работы российского ЦПВС уже проведено 2 283 гуманитарные акции, общий вес груза составил 3 828,95 тонны. С середины прошлого года на территорию Сирии вернулись более 723 тысяч граждан. В места довоенного проживания вернулось 1 306 229 внутренних переселенцев.

Россия продолжает содействовать в восстановлении разрушенных городов. Так, по состоянию на сегодняшний день, реконструировано 929 образовательных и 222 медицинских учреждения, 32 759 жилых домов, 1 112,7 км автомобильных дорог.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование, в котором рассказало о связи боевиков ИГ1 (запрещенная на территории РФ организация) с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Как стало известно, он получал от боевиков сводки с полей, а позже использовал их для написания фейковых публикаций.

Позже ФАН стали известны новые доказательства связи США с террористами ИГ. Третий материал ФАН посвящен решающему вкладу России в разгром радикальных террористических группировок, орудующих в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.