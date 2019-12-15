Бразилия хочет перенести в 2020 году израильское посольство в Иерусалим

Израиль, 15 декабря. Канцелярия главы израильского правительства сообщила, что в предстоящем году Бразилия намерена перенести собственное посольство в Иерусалим. На данный момент оно располагается в Тель-Авиве.

О предстоящем переносе посольства в Израиле заявил сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару на церемонии открытия торгового представительства Бразилии, где также присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара.

«Я был с президентом Жаиром Болсонару прежде, чем приехал сюда… Он собирается перенести посольство в Иерусалим… Мы хотим совершить перенос не только для Бразилии, но и для того, чтобы быть примером для всей Латинской Америки», – цитирует РИА Новости сына президента Бразилии Эдуарду Болсонару.

Он также отметил, что Бразилия намерена признать ливанское движение «Хезболла» террористической группировкой.

Напомним, Иерусалим является камнем преткновения в отношениях Израиля и Палестины. Израильская сторона считает город «единой и неделимой» столицей еврейского государства. Однако Тель-Авив установил контроль над восточными территориями города в результате аннексии. Признавать Иерусалим столицей Израиля другие страны не спешат, продолжая настаивать на том, что спорный статус города остается одной из главных причин ближневосточного конфликта, который должен решаться путем мирных договоренностей Израиля и Палестины.

Ранее Австралия вслед за США признала Иерусалим столицей Израиля.