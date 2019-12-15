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Самолет из Гонконга приземляется в «Шереметьево» с превышением посадочной массы

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Самолет из Гонконга приземляется в Шереметьево с превышением посадочной массы

Москва, 15 декабря. Пассажирский лайнер Airbus А330, следующий рейсом Москва – Гонконг, заходит на посадку в аэропорту «Шереметьево» с превышением посадочной массы. Об этом сообщают авиационные службы.

«Экипаж во время снижения сообщил, что превышена посадочная масса. Сейчас борт готовится к посадке», — рассказал источник в разговоре с корреспондентом ТАСС

Собеседник агентства добавил, что самолет приземлится в ближайшее время. В аэропорту уже готовы экстренные службы.

Источник сообщил «Народным новостям», что во время полета проблем на борту не было, причина превышения массы пока неизвестна.

 

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