Москва, 15 декабря. Фейковая история с химатакой в Сирии была намеренно придумана Западом для «запудривания мозгов», считает главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин.

По его словам, «химические» вбросы Запада делаются с одной целью — формировать у западных граждан точку зрения, полезную для политических целей так называемой либеральной демократии. В истории с мнимой химатакой в сирийской Думе, как отметил он, есть огромное количество несостыковок, но самое главное, что Дамаск уничтожил все запасы запрещенного оружия еще в 2013 году. Однако это не мешает Западу по-прежнему продвигать фейк о незаконного использования отравляющих веществ властями Сирии.

«Запад контролирует основные СМИ, который создают нужный нарратив, определенную точку зрения, притом единственную, которую можно использовать в политических целях. Был ли факт, или нет – это уже никого не волнует. Это политика: то, что формулирует Запад, и те цели, которых он добивается, могут идти вразрез с реальностью», — пояснил Саввин в комментарии изданию «Слово и дело».

Естественно, чтобы правительство США поддерживалось обществом, СМИ нужно усиленно формировать поддержку, причем как в делах внутренних, так и внешних. Сирийская повестка — не исключение.

«Западная «либеральная демократия» нуждается в некой поддержке общества, и для этого нужно иметь видимость консенсуса, мол, западные граждане поддерживают какое-то военное вмешательство или введение экономических санкций», — добавил Савин.

Напомним, ранее Wikileaks опубликовал меморандум, содержащий сомнение в объективности расследования сообщений о химатаке в районе сирийской Думы 7 апреля 2018 года.

Сообщения об атаке поступили от псевдогуманитарной организации «Белые каски». Обвинение было выдвинуто в отношении официального Дамаска. Автор меморандума сообщает, что он является специалистом ОЗХО, первым получившим указание проанализировать два баллона, якобы обнаруженных на месте предполагаемой атаки. А после этого его очень быстро отстранили от работы, безо всяких объяснений.

Доклад организации, по его словам, вызывает большие опасения, и других инспекторов, работавших Думе, ведь он полностью противоречит настоящим выводам расследования. Эксперт добавил, что этот документ составляла так называемая группа МУФС (Миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии). Ее члены никогда не бывавшая в районе Думы и работавшая все время в некой другой «стране X».

Отметим, что в Сирии ранее были выявлены и новые доказательства связи США с террористами запрещенной группировки «Исламское государство»1. Все ради воровства сирийской нефти. Расследование об этом опубликовало Федеральное агентство новостей. Помимо этого, ФАН установило и связь боевиков ИГ1 с либеральным журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Он получал от террористов сводки с полей, а потом использовал их для составления фейковых статей. Спонсировал это сотрудничество беглый судимый олигарх Михаил Ходорковский. Третий материал ФАН посвящен решающему вкладу России в разгром радикальных террористических группировок, орудующих в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.