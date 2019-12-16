Сирия, 16 декабря. США перебросили очередной военный конвой в провинцию Хасака. Произошло увеличение числа случаев дезертирства среди курдских радикалов. Новые жертвы бомбардировок западной коалиции обнаружены в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов к юго-западу от Алеппо; задействовали вертолеты на юге Идлиба; завершили новый этап разминирования территории в Алеппо; обнаружили новые останки жертв ВВС коалиции США в Ракке.

«Исламское государство»1: заявило о новой вылазке в районе месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; подозревается в организации взрыва на юго-западе Ракки.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под огнем САА на границах «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные группировки: вели перестрелки с союзниками Турции в северо-западной части Ракки; арестовали десять своих бойцов по обвинению в дезертирстве в Хасаке; задержали двух женщин в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: отразили попытку проникновения курдских боевиков к западу от Аль-Баба на севере Алеппо.

Соединенные Штаты: направили крупнейший за последнее время военный конвой в Хасаку.

Международная коалиция: осуществила разведывательные вылеты на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Вновь фиксировались перестрелки к юго-западу от административного центра провинции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (rien4djri), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по военным объектам террористического альянса «Тахрир аш-Шам» и других выступающих на его стороне формирований недалеко от населенного пункта Халса. Это стало ответом на попытку исламистов продвинуться в районе города Аль-Хадар.

После полудня поступила информация о столкновениях, развернувшихся на линии соприкосновения сил протурецких формирований и курдских боевиков. Новостной портал Masar Press Agency сообщал, что Отряды народной самообороны (YPG) попытались проникнуть в зону контроля союзников Турции западнее города Аль-Баб, однако были замечены. В результате развернулись ожесточенные бои, никаких данных о последствиях которых все еще не поступало.

В районе Ханассера на юго-востоке от Алеппо состоялся новый этап подрывных работ по выявлению и ликвидации СВУ, оставленных боевиками вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства». По сведениям информагентства Al Nour, саперы инженерных частей Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по зачистке местности в поселениях Кулайя, Шаллалат Сагира, Харакия и Мазраат в период с 8.00 до 14.00.

Провинция Дейр-эз-Зор

На территориях Дейр-эз-Зора, оккупированных курдскими боевиками, в минувшие сутки продолжилась подпольная деятельность джихадистов «Исламского государства». В первой половине дня Twitter-канал (TRACterrorism) со ссылкой на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы заявлял о подрыве военного автомобиля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) недалеко от нефтегазового поля Аль-Омар. Известно, что детонация СВУ, заложенного в транспортном средстве, привела к уничтожению его самого, а также нескольких курдских боевиков, находившихся внутри. Кроме того, позднее неподалеку отсюда было обнаружено тело застреленного пожилого мужчины по имени Ясин аз-Закария аль-Наджрас.

С целью выявления подпольных групп исламистов к разведывательным вылетам в зонах контроля курдских боевиков прибегли ВВС западной коалиции, о чем сообщал медиапортал Masar Press Agency. Никаких сведений об итогах спецоперации до сих пор не поступало.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба накануне вновь наблюдались взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских бандгрупп. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), под огнем правительственных подразделений оказались зоны дислокации джихадистов недалеко от населенных пунктов Аль-Бурдж, Ас-Сардж, Аль-Фарджа, Тель Дам и Ум Тина. Twitter-канал (rien4djri) также заявлял о перестрелках в окрестностях Маар Шурина и Ат-Таха в юго-восточной части провинции. Позднее поступила информация о возобновлении боевых вылетов ВВС Сирии в оккупированных районах. Интернет-портал Halab Today TV сообщал о том, что точечным авиаударам сирийских вертолетов подверглись огневые позиции боевиков на окраинах города Джарджаназ. Вечером военнослужащие САА также атаковали позиции исламистов «Джебхат ан-Нусры»1*** на границе с Латакией — в районе населенных пунктов Бдама и Ан-Наджия.

Провинция Ракка

Поступали сообщения о взрыве в районе населенного пункта Аль-Мансура к югу от Ракки. Согласно сведениям агентства новостей Al Nour, детонировало СВУ, установленное у одного из блокпостов «Демократических сил Сирии» (SDF). О последствиях инцидента до сих пор ничего неизвестно. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются джихадисты «спящих ячеек» «Исламского государства».

В приграничных районах вновь отмечались перестрелки между протурецкими формированиями и курдскими бандгруппами. Военный источник в сети Twitter (zaHgWzi5xJG5Ipn) сообщал о том, что противники обменивались ударами в районе поселения Киз-Али. Данные о потерях сторон в живой силе или военной технике опубликованы не были.

В административном центре региона были найдены тела новых жертв бомбардировок западной коалиции во главе с США. Агентство новостей Al Nour сообщало, что останки четырех гражданских лиц находились под завалами одного из разрушенных зданий в квартале Аль-Херафейн.

Поступали данные о новых арестах сирийцев по подозрению в связях с «Исламским государством». Так, две женщины были взяты под стражу недалеко от Ракки. Подробности об их задержании так и не поступили.

Провинция Хасака

На территорию Хасаки в минувшие сутки въехал очередной американский военный конвой, в составе которого находились сотни единиц военной техники, материально-технического обеспечения, машин скорой помощи и танков. Согласно данным информационного портала Euphrates Post, колонна пересекла контрольно-пропускной пункт «Семалка» на границе с Ираком и направилась в сторону города Камышлы. Как отмечалось, этот конвой является крупнейшим из тех, которые США перебросили в САР после заявления Дональда Трампа о выводе войск. Предполагается, что эти подкрепления будут переброшены в соседний Дейр-эз-Зор, дабы упрочить контроль над нефтяными месторождениями страны.

Стало известно об участившихся случаях дезертирства из «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передавал интернет-портал Al Nour, в районе Камышлы были арестованы десять членов группировки, которых обвинили в попытке бегства. Как известно, большинство призывников зачисляются в ряды SDF и других курдских бандгрупп в рамках принудительной мобилизации и не намерены вступать в бой на стороне оккупантов.

Во второй половине дня поступали данные о том, что, стремясь уменьшить число народных протестов, курдские боевики начали создавать видимость борьбы с преступлениями самопровозглашенной курдской администрации в городе Хасака. Так, по сведениям Twitter-канала (deirezzor24), были уволены три работника оккупационной управленческой структуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.