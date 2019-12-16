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Сирия итоги за сутки на 16 декабря 06.00: жертвы авианалетов США найдены в Ракке, рост дезертирства среди курдских радикалов

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Конвой США

Сирия, 16 декабря. США перебросили очередной военный конвой в провинцию Хасака. Произошло увеличение числа случаев дезертирства среди курдских радикалов. Новые жертвы бомбардировок западной коалиции обнаружены в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов к юго-западу от Алеппо; задействовали вертолеты на юге Идлиба; завершили новый этап разминирования территории в Алеппо; обнаружили новые останки жертв ВВС коалиции США в Ракке.

«Исламское государство»1: заявило о новой вылазке в районе месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; подозревается в организации взрыва на юго-западе Ракки.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под огнем САА на границах «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные группировки: вели перестрелки с союзниками Турции в северо-западной части Ракки; арестовали десять своих бойцов по обвинению в дезертирстве в Хасаке; задержали двух женщин в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: отразили попытку проникновения курдских боевиков к западу от Аль-Баба на севере Алеппо.

Соединенные Штаты: направили крупнейший за последнее время военный конвой в Хасаку.

Международная коалиция: осуществила разведывательные вылеты на востоке Дейр-эз-Зора.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Вновь фиксировались перестрелки к юго-западу от административного центра провинции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (rien4djri), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по военным объектам террористического альянса «Тахрир аш-Шам» и других выступающих на его стороне формирований недалеко от населенного пункта Халса. Это стало ответом на попытку исламистов продвинуться в районе города Аль-Хадар.

После полудня поступила информация о столкновениях, развернувшихся на линии соприкосновения сил протурецких формирований и курдских боевиков. Новостной портал Masar Press Agency сообщал, что Отряды народной самообороны (YPG) попытались проникнуть в зону контроля союзников Турции западнее города Аль-Баб, однако были замечены. В результате развернулись ожесточенные бои, никаких данных о последствиях которых все еще не поступало.

В районе Ханассера на юго-востоке от Алеппо состоялся новый этап подрывных работ по выявлению и ликвидации СВУ, оставленных боевиками вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства». По сведениям информагентства Al Nour, саперы инженерных частей Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по зачистке местности в поселениях Кулайя, Шаллалат Сагира, Харакия и Мазраат в период с 8.00 до 14.00.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

На территориях Дейр-эз-Зора, оккупированных курдскими боевиками, в минувшие сутки продолжилась подпольная деятельность джихадистов «Исламского государства». В первой половине дня Twitter-канал (TRACterrorism) со ссылкой на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы заявлял о подрыве военного автомобиля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) недалеко от нефтегазового поля Аль-Омар. Известно, что детонация СВУ, заложенного в транспортном средстве, привела к уничтожению его самого, а также нескольких курдских боевиков, находившихся внутри. Кроме того, позднее неподалеку отсюда было обнаружено тело застреленного пожилого мужчины по имени Ясин аз-Закария аль-Наджрас.

С целью выявления подпольных групп исламистов к разведывательным вылетам в зонах контроля курдских боевиков прибегли ВВС западной коалиции, о чем сообщал медиапортал Masar Press Agency. Никаких сведений об итогах спецоперации до сих пор не поступало.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На юге Идлиба накануне вновь наблюдались взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских бандгрупп. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), под огнем правительственных подразделений оказались зоны дислокации джихадистов недалеко от населенных пунктов Аль-Бурдж, Ас-Сардж, Аль-Фарджа, Тель Дам и Ум Тина. Twitter-канал (rien4djri) также заявлял о перестрелках в окрестностях Маар Шурина и Ат-Таха в юго-восточной части провинции. Позднее поступила информация о возобновлении боевых вылетов ВВС Сирии в оккупированных районах. Интернет-портал Halab Today TV сообщал о том, что точечным авиаударам сирийских вертолетов подверглись огневые позиции боевиков на окраинах города Джарджаназ. Вечером военнослужащие САА также атаковали позиции исламистов «Джебхат ан-Нусры»1*** на границе с Латакией — в районе населенных пунктов Бдама и Ан-Наджия.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Поступали сообщения о взрыве в районе населенного пункта Аль-Мансура к югу от Ракки. Согласно сведениям агентства новостей Al Nour, детонировало СВУ, установленное у одного из блокпостов «Демократических сил Сирии» (SDF). О последствиях инцидента до сих пор ничего неизвестно. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются джихадисты «спящих ячеек» «Исламского государства».

В приграничных районах вновь отмечались перестрелки между протурецкими формированиями и курдскими бандгруппами. Военный источник в сети Twitter (zaHgWzi5xJG5Ipn) сообщал о том, что противники обменивались ударами в районе поселения Киз-Али. Данные о потерях сторон в живой силе или военной технике опубликованы не были.

В административном центре региона были найдены тела новых жертв бомбардировок западной коалиции во главе с США. Агентство новостей Al Nour сообщало, что останки четырех гражданских лиц находились под завалами одного из разрушенных зданий в квартале Аль-Херафейн.

Поступали данные о новых арестах сирийцев по подозрению в связях с «Исламским государством». Так, две женщины были взяты под стражу недалеко от Ракки. Подробности об их задержании так и не поступили.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

На территорию Хасаки в минувшие сутки въехал очередной американский военный конвой, в составе которого находились сотни единиц военной техники, материально-технического обеспечения, машин скорой помощи и танков. Согласно данным информационного портала Euphrates Post, колонна пересекла контрольно-пропускной пункт «Семалка» на границе с Ираком и направилась в сторону города Камышлы. Как отмечалось, этот конвой является крупнейшим из тех, которые США перебросили в САР после заявления Дональда Трампа о выводе войск. Предполагается, что эти подкрепления будут переброшены в соседний Дейр-эз-Зор, дабы упрочить контроль над нефтяными месторождениями страны.

Стало известно об участившихся случаях дезертирства из «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передавал интернет-портал Al Nour, в районе Камышлы были арестованы десять членов группировки, которых обвинили в попытке бегства. Как известно, большинство призывников зачисляются в ряды SDF и других курдских бандгрупп в рамках принудительной мобилизации и не намерены вступать в бой на стороне оккупантов.

Во второй половине дня поступали данные о том, что, стремясь уменьшить число народных протестов, курдские боевики начали создавать видимость борьбы с преступлениями самопровозглашенной курдской администрации в городе Хасака. Так, по сведениям Twitter-канала (deirezzor24), были уволены три работника оккупационной управленческой структуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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