Сирия, 15 декабря. Ввиду отсутствия медпомощи в лагере «Аль-Хол» вновь скончался ребенок. SDF**** создают видимость борьбы с преступлениями самопровозглашенной курдской администрации в Хасаке. Почти 1000 беженцев вернулись в САР за сутки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществили работы по зачистке местности от СВУ в населенном пункте Аз-Забадани на северо-западе от Дамаска.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под ударом САА в западной части провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: создают видимость борьбы с преступлениями самопровозглашенной администрации против граждан САР в Хасаке.

Провинция Дамаск

Информационное агентство SANA News сообщает о проведении работ по зачистке местности на северо-западе от столицы в горах Западного Калумуна. Сегодня с 14.00 саперы Сирийской арабской армии (САА) обследуют квартал Аль-Джамият в населенном пункте Аз-Забадани с целью обнаружения и ликвидации СВУ и боеприпасов, оставленных джихадистами вооруженной оппозиции. Напомним, курортный город перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в начале мая 2017 года. До этого момента он несколько лет находился в оккупации джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***.

Провинция Даръа

В северной части провинции Даръа произошел взрыв. Согласно информации новостного портала Masar Press Agency, в результате детонации фугаса получил ранения ребенок. Более подробная информация о месте происшествия и о состоянии пострадавшего в настоящий момент выясняется. Ни одно из антиправительственных бандформирований пока не заявляло о своей причастности к инциденту. Напомним, в первой половине дня неизвестные также организовали подрыв автомобиля сирийских солдат на участке трассы, пролегающей через населенные пункты Намир и Ас-Сура.

Между тем были опубликованы новые данные о количестве сирийцев, вернувшихся на территорию САР в последние сутки. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, в течение дня из соседних Ливана и Иордании прибыли 927 беженцев. Часть из них пересекла контрольно-пропускной пункт «Насиб» на юге Даръа, остальные перешли через пограничные переходы «Джейдет Ябус» и «Тель-Калах» на границах Дамаска и Хомса. Напомним, во многом возвращению беженцев способствуют скоординированные усилия стран-соседей, а также работа сотрудников ЦПВС. Всем перемещенным лицам предоставляется питание, медицинское обслуживание и другая необходимая помощь.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о возобновившихся перестрелках в Западном Идлибе. Правительственные войска ведут огонь по укрепрайонам боевиков возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»*** террористического объединения «Тахрир аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Бдама и Ан-Наджия поблизости от границы с Латакией. Сведения о возможных потерях боевиков в живой силе или военной технике пока уточняются. Как известно, джихадисты, отряды которых дислоцируются в этих районах, не прекращают провоцировать стычки с САА в демилитаризованной зоне, вынуждая правительственные войска принимать ответные меры.

Провинция Хасака

Беженцы, оставшиеся в лагере «Аль-Хол» после выезда оттуда 350 семей, среди которых было большое число родственников и сторонников террористов «Исламского государства»1, продолжают существовать в условиях гуманитарного кризиса. По данным военного источника в сети Twitter (deirezzor24), ввиду отсутствия доступа к квалифицированной медицинской помощи в пункте временного размещения снова скончался ребенок. Напомним, о гибели другого младенца здесь сообщалось в середине недели.

Тем временем радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) создают видимость борьбы с преступлениями в рядах подконтрольной им самопровозглашенной курдской администрации. Так, тот же источник передает, что по обвинению в растрате средств были уволены три сотрудника системы управления в административном центре провинции. Местные активисты уверены, что таким образом «демократические силы» пытаются снизить число народных волнений, которые наблюдаются на оккупированной SDF территории практически повсеместно.

1 Организация запрещена на территории РФ.