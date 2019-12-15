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Три человека погибли в ДТП с участием двух отечественных легковушек в Югре

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Три человека погибли в ДТП с участием двух отечественных легковушек в Югре

Ханты-Мансийск, 15 декабря. Жизни трех человек унесло столкновение двух автомобилей — ВАЗ-2110 и «Лада Калина» — в Ханты-Мансийском районе на 36-м километре автодороги «Иртыш».

Авария произошла около 20.30 (18.30 по Москве). На месте ДТП работают полицейские, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Кемерово водителя автомобиля Honda Fit, проехавшего на красный сигнал светофора, обязали выплатить административный штраф в размере 1 000 рублей, передает Газета Кемерова.

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