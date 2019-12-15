Корнелюк поделился впечатлениями о выступлении Ротару в России

Москва, 15 декабря. Композитор и исполнитель Игорь Корнелюк рассказал о впечатляющем выступлении Софии Ротару в Москве.

Украинская певица триумфально вернулась на российскую сцену, выступив на концерте «Легенды Ретро FM». Корнелюк отметил, что очень рад появлению артистки на шоу.

«Она большая молодец, не меняется с годами и выглядит молодо. Красива и стройна и все что угодно. И, действительно, она вчера блестяще выступила, я тому был свидетелем», — рассказал композитор «Пятому каналу».

Он не согласен с тем, что Ротару какое-то время не было на российской сцене. По мнению исполнителя, публика в стране всегда будет радоваться ее творчеству.

«Я не помню той эпохи, когда ее не было, и мне кажется, что она была всегда и будет всегда», — уверен артист.

Сама певица после концерта сказала журналистам, что счастлива быть со своими зрителями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о выступлении Ротару в программе «Песня года». Это был первый концерт певицы в России после годового отсутствия. В предыдущем фестивале она решила не участвовать из-за введения на Украине военного положения.

Народный артист РФ Николай Басков поддержал Ротару. По его словам, певица стала заложником непростых отношений между Россией и Украиной. Ротару была очень подавлена высказываниями отдельных представителей общественности, поделился Басков.