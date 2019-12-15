Тарасова резко ответила на заявление команды Тутберидзе

Москва, 15 декабря. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова послала к «чертовой матери» Этери Тутберидзе после обвинений в свой адрес из-за Алины Загитовой.

Напомним, олимпийская чемпионка в минувшую пятницу в эфире Первого канала заявила о том, что приостанавливает карьеру и берет длинную паузу. По словам девушки, она пропустит все оставшиеся турниры в сезоне-2019/20 и полностью сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу и поиске себя.

Тарасова после этого высказала предположение, что девушка уже не вернется в большой спорт.

«Она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка… Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться», — пояснила тренер в комментарии ТАСС.

При этом она выразила сожаление, что продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки измеряется только тремя программами.

После этого в Instagram-аккаунте «Команда Тутберидзе» появилось обращение к Тарасовой. В нем Загитову похвалили за достижения, ведь всего за три программы она смогла показать спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять.

«Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — добавили авторы этого послания.

На это обращение Тарасова ответила весьма эмоционально.