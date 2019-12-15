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Автобус с 49 пассажирами перевернулся в Нижегородской области. ФАН-ТВ

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В Балахинском районе Нижегородской области перевернулся автобус с 49 пассажирами. По пути из Иваново в Дзержинск, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и завалил транспорт на бок. По информации источника, 13 человек были доставлены в Центральную районную больницу города Балахны. Троих из них госпитализировали. Еще шестеро пострадавших обратились больницу Дзержинска. Известно, что автобус принадлежит тур-фирме «Альтаир».

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