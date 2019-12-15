Володин отреагировал на призыв объявить Курильские острова территорией Японии

Москва, 15 декабря. Призывы объявить Курильские острова территорией Японии расцениваются как угроза территориальной целостности и суверенитету России. Такое мнение журналистам озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио при ведении переговоров с Москвой следует обозначить весь Курильский архипелаг как свой. По его мнению, так можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

«Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России», — отреагировал Володин.

Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов, считает спикер нижней палаты парламента.

«Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?», — сказал председатель Госдумы.

По мнению Володина, попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, «ни кому-либо еще».

«История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика. Глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления», — подытожил председатель Госдумы