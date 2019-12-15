Российские хоккеисты обыграли финнов на матче Кубка Первого канала





Санкт-Петербург, 15 октября. Российские хоккеисты обыграли сборную Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Матч прошел 15 декабря на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Обе шайбы забросил в ворота противника форвард Антон Слепышев. Первый год форвард оформил уже на второй минуте первого периода, а второй — на 58-й минуте встречи.

В итоге россияне заняли второе место в турнире, имея в своем активе пять очков, шведы стали победителями с шестью очками в копилке. Финны заняли третью строчку турнирной таблицы с четырьмя очками. За ними следуют чехи с тремя очками.

Итоги сегодняшней игры россиян с финнами прокомментировал экс-наставник сборной России и бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

«Матч на таком стадионе больше напоминает определенное шоу. Однако и мы, и финны были готовы к этой игре», — заметил специалист в комментарии Sports24.

По его словам, игру на открытой площадке можно считать «как бы возвращением в ту маленькую историю нашего хоккея».

«Наши ребята были достаточно организованы и мотивированы на эту игру, поэтому было понятно, что сборная России будет добывать победу», — добавил он.

Плющев добавил что выделить кого-то в матче сложно — это же не шахматы и не фигурное катание, а хоккей, здесь каждый выполняет свою роль на площадке, а главное — это победа россиян.