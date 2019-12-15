Памятник единству и неделимости Крыма и России открыли у морвокзала в Керчи

Керчь, 15 декабря. Памятник, который увековечит единство и неделимость Крыма и России, открыли в Керчи. Композиция представляет собой скульптуры древнерусского князя Глеба Святославича и летописца игумена Никона с копией Тмутараканского камня, передает РИА Новости.

Открытие монумента, установленного в сквере у морвокзала, стало знаковым и глубоко символичным событием.

«Сегодня открыт памятник не просто политическим деятелям Древней Руси, а материальный образ единства и неделимости Крыма и России», — приводятся в сообщении слова министра культуры республики Арины Новосельской на торжественной церемонии открытия.

Найденный в 1792 году на Тамани Тмутараканский камень гласил, что князь Глеб измерил море между Тмутараканью (средневековый город, расположенный в дельте реки Кубань на территории нынешней станицы Тамань Краснодарского края) и Корчевом (Керчью) в 1068 году.

«Промер пролива — это символическое действо, обозначающие твердое русское правление на обеих берегах. Также символично, что промер был сделан по тому же маршруту, где сейчас возведен Крымский мост, навеки связавший эти берега в единое и неделимое целое», — подчеркнула министр.

По словам министра, Тмутараканский камень — один из старейших русских эпиграфических памятников и самый древний документ о проведении в России геодезических работ, служащих важным материальным свидетельством русской государственности в Причерноморье в XI веке.

Стоит отметить, что споры о подлинности Тмутараканского камня длились с 1825 по 1979 г. — до выхода в свет труда А. А. Медынцевой, лишившего почвы всех, кто ставил под сомнение аутентичность этого выдающегося памятника.