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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 25

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 25

Нижний Новгород, 15 декабря. По меньшей мере 25 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Авария произошла в воскресенье около 16.00 по московскому времени. По данным УМВД по региону, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Согласно опубликованному сообщению Минздрава региона, в результате автопроисшествия пострадали 25 человек, 12 из них медицинская помощь была оказана на месте, еще 13 человек в настоящее время находятся в приемном отделении районной больницы.

В МВД сообщили, что в салоне нерейсового автобуса находились 40 человек, в МЧС сообщили о 48 пассажирах. По предварительным данным, автобус направлялся из Иванова в Дзержинск.

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