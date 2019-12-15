Запад проигнорирует разоблачение доклада миссии ОЗХО по «химатаке» в Сирии

Москва, 15 декабря. Wikileaks разоблачил доклад Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС). Портал сообщает, что эксперты, которые ранее якобы выявили факты применения отравляющих веществ в Сирии, не работали в этой стране.

На ресурсе Wikileaks опубликован меморандум члена МУФС к главе ОЗХО Фернандо Ариасу от 14 марта 2019 года. В документе говорится о несогласии 20 специалистов Миссии с итоговым докладом, подготовленным экспертами из «основной группы МУФС». По его утверждению в Сирии работал только один человек из этой группы, а остальные — в неизвестной стране.

«Неясно, о какой стране идет речь, за исключением того, что это, по всей видимости, не Сирия», — отмечается в публикации WikiLeaks.

Политолог Владимир Корнилов напомнил, что ОЗХО уже проигнорировала множество докладов, которые противоречили версии, продвигаемой организацией.

«На Западе это воспринято не будет. <...> Все-таки уже немало сведений всплывало по поводу этой так называемой химатаки в Думе, по поводу действий ОЗХО, по поводу фейков от «Белых касок», — заявил Корнилов в разговоре с корреспондентом «ПолитРоссии».

По его мнению, западные политики и СМИ и дальше будут всему миру навязывать свое лживое мнение. Эксперт добавил, что ради этого США продолжат нарушать международные нормы и соглашения.

Напомним, США обвинили признанное правительство Сирии в применении химического оружия в городе Дума и Восточной Гуте. Сирийские власти отвергают все обвинения, считая их несостоятельными.

Ранее ФАН опубликовал серию расследований о ситуации в Сирии. В первом цикле рассказывается о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1, вторая часть материалов повествует о поддержке ИГ1 со стороны США. В третьем материале говорится о россиянах, которые освобождали Сирию от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.