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Вооруженный «Томагавками» эсминец США взят под контроль в Черном море

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Вооруженный «Томагавками» эсминец США взят под контроль в Черном море

Москва, 15 декабря. Эсминец «Росс» ВМС США вошел в акваторию Черного моря, его контролирует малый ракетный корабль «Вышний Волочек», сообщили в Национальном центре управления обороной России.

В ведомстве уточнили, что американский эсминец находится в юго-западной части акватории Черного моря. Командование Черноморского флота организовало сопровождение иностранного корабля. 

«Контроль за американским эсминцем возложен на «Вышний Волочек», — подчеркнули в пресс-службе.

Ракетный эсминец ВМС США «Росс» оснащен системой противоракетной обороны «Иджис», ракетами-перехватчиками «Стандарт-2» и крылатыми ракетами «Томагавк».

В этом году это уже восьмой по счету заход ВМС США в Черное море. Ранее Штаты посылали сюда эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением. Его сопровождал фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Отметим, что военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. Эти требования прописаны в международной Конвенции Монтре 1936 года.

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