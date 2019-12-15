Заявление Медиагруппы «Патриот» в связи с претензиями «Новой газеты»

На воре и шапка горит. Почему «Новая газета» делает фейки

В связи с очередной публикацией псевдорасследования «Новой Газетой» делаем заявление:

«Новая Газета» выпустила материал о работе Федерального агентства новостей и медиагруппы «Патриот» во время выборов в Московскую городскую думу, поскольку узнала, что ФАН продолжит выпускать материалы о коррупции в редакции «Новой» и грязных методах их работы. Эта публикация должна была стать «прививкой» против дальнейших расследований ФАН и медиагруппы, но не стала.

ФАН изучил набор несистематизированных материалов и претензий «Новой», обвиняющей агентство в том числе в том, что оно было первоисточником изобличающих публикаций. Обращаем внимание, что с марта Федеральное агентство новостей выпустило более 700 материалов на тему выборов в Мосгордуму. Мы стараемся быть первыми, но, к сожалению, это не всегда удается, поэтому ФАН не всегда выступает первоисточником:

В московской квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили штаб по подделке подписей в пользу Любови Соболь

Друг хозяина одной из московских квартир заметил подозрительную активность и решил проверить недвижимость вместе с сотрудниками полиции. Видеозапись из квартиры была опубликована в социальной сети «ВКонтакте». Издание «Правда.ру» первым обнаружило видеозапись и сообщило о случившемся 29 июня в 3.34. Федеральное агентство же отреагировало лишь в 9.56.

Координатор сборщиков Любови Соболь Арсений рассказал о непрозрачности сбора подписей и «внутренней кухне».

Видеозапись с рассказом некоего Арсения появилась в Сети вечером 6 июля. Первым СМИ, написавшим об этом, стало «Ньюс.ру» — 7 июля в 3.05, но ФАН снова отреагировал значительно позже – в 19.59 7 июля.

Александр Босых обнаружил квартиру, в которой проставлялись подписи в поддержку Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова

Кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых обнаружил квартиру, в которой несколько человек заполняли подписные листы в поддержку Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Свое заявление и видеозаписи Босых опубликовал в социальной сети Facebook. Первым на запись 1 июля в 17.08 обратило внимание издание «Правда.ру». ФАН опубликовал новость спустя четыре часа.

Мы благодарим коллег по медиарынку, борющихся с ложью либеральных СМИ, за оперативность, и в качестве пикантных подробностей сообщаем, что ответственные за освещение выборов в Мосгордуму сотрудники были депремированы по результатам их работы на суммы от 5 до 20 тысяч рублей в связи с неоперативностью работы.

Также мы обращаемся к коллегам из «Новой Газеты» и призываем их тщательнее проверять данные ради достоверности информации, качества публикуемого контента и собственных читателей.