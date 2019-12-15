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Бузова и Батрутдинов выбрали себе будущих супругов

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Бузова и Батрудинов выбрали себе будущих супругов

Москва, 15 декабря. Самый известные «холостяки» российского телевидения Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова выбрали себе будущих супругов в финале шоу «План Б».

В эфире телешоу резидент Comedy Club и российская певица помогают найти друг другу спутников жизни. Перед знаменитостями стоит сложная задача ― сделать окончательный выбор между двумя главными претендентами.

В новом выпуске герои программы проведут одну ночь на Бали. Батрутдинов отправится сразу на два свидания ― с Олесей Романо и Маргаритой Гавриловой.

Перед Бузовой тоже стоит сложный выбор, ведь два финалиста ― Роман Гриценко и Валерий Попович ― боролись за сердце звезды почти на равных. Однако будущим супругом певицы может стать лишь победитель.

Разговор с финалистами один на один помог Ольге Бузовой разобраться в своих чувствах и сделать сложный выбор в пользу одного из мужчин. Выбор певицы шокировал участников телешоу.

Съемки в телепроекте не мешают Бузовой продолжать музыкальную карьеру. Звезда регулярно выступает с концертами по всей стране. Ранее Бузова заинтриговала поклонников новым снимком, опубликованным в Instagram. Фанаты принялись гадать, полностью артистка обнажилась для фотосессии или нет.

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