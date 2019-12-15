Газ России будет поставляться в Европу вне зависимости от мнения Украины, уверен эксперт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию возможен лишь в случае коммерческой и экономической целесообразности для «Газпрома». О том, почему эта «целесообразность» так не устраивает Украину, в интервью Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического управления фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Если Украина проведет всю необходимую модернизацию своей газотранспортной системы, то «Газпром», я думаю, будет не против оставить на этом направлении небольшой транзитный объем: логистически юго-восток Европы будет покрыт, а большего от украинского направления мы и не ожидаем. Оно больше не является стратегическим, как это было раньше, и уже очень скоро станет не более чем дополнением к «Турецкому потоку» и «Северному потоку — 2», — считает собеседник ФАН.

Он назвал 2020 год «переломным» в этом вопросе: уже под «высокий сезон» новые магистрали будут загружены на полную мощность. Так что «Нафтогаз» потеряет огромную часть своей прибыли: если в 2019 году объем перекачки газа через Украину составил, по некоторым данным, от 80 до 90 миллиардов кубометров газа за весь год, то уже совсем скоро от него останутся «жалкие» 10-15 миллиардов. Именно это заставляет украинские власти идти на абсурдные по своей сути требования по новому газотранспортному контракту, прибегая к шантажу и угрозам.

Эксперт также коснулся разбирательств между «Нафтогазом» и «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде, решение которого Песков назвал «неприемлемым для России». Напомним, данный суд обязал российского энергетического гиганта выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

«Украина готова взять эти деньги бартером — в счет перекачиваемого газа. Ведь, как-то принудительно взыскать почти три миллиарда долларов с «Газпрома» довольно тяжело — «Нафтогаз» уже жаловался, что не может забрать себе европейские активы нашей компании даже у Польши, которая, казалось бы, всегда идет в противофазе с «Газпромом». Так что для Украины все складывается довольно непросто», — уверен Пасечник.

Что же касается Еврокомиссии, то она, несмотря на декларируемое ею участие в обсуждении новых соглашений, является довольно пассивной организацией, считает собеседник ФАН. Как-то сильно повлиять или форсировать сложившуюся ситуацию она не может — в ее функции больше входит наблюдение за процессом и оценка комплексной энергетической безопасности европейских стран.

«Последняя задача Еврокомиссией, в общем-то, решена — свою роль сыграла теплая зима и то, что страны Европы, предвидя сложности на транзитном направлении через Украину, сделали себе большие запасы газа в хранилищах, обеспечив свои потребности на довольно долгое время. Ну, и также у них есть очень развитая система по приемке сжиженного природного газа, который они могут принимать через специально оборудованные порты. На данный момент они не загружены даже наполовину, так что, в случае серьезного энергетического кризиса, Европа может принимать намного больше газовозов, нежели сейчас», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, «голубое топливо» в таком виде может поставлять не только Россия — подобным бизнесом также занимаются США, Катар, Австралия и Малайзия. Но у нашего «Новатэка», который добывает газ на Ямале и поставляет его в сжиженном виде в Европу, безусловно, более выгодное стратегическое положение — и, таким образом, как бы не показывали свой характер украинские власти, российское «голубое топливо» будет и дальше продолжать питать все европейские страны.