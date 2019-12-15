Глава ПЦУ сообщил о скором визите патриарха Варфоломея на Украину

Киев, 15 декабря. Константинопольский патриарх Варфоломей в ближайшее время нанесет визит на Украину. Об этом заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко.

О предстоящем приезде иерарха глава непризнанной церкви сообщил во время литургии по случаю годовщины ее создания.

«В ближайшее время Украину посетит патриарх вселенский Варфоломей», — заявил Думенко.

Помимо этого, он отметил, что в 2020 году к ПЦУ присоединятся еще несколько церквей.

Православная церковь Украины была образована в декабре 2018 года после слияния двух непризнанных структур, ранее действовавших в стране: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой новой церкви стал митрополит Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, возглавляемая митрополитом Онуфрием, отказалась от слияния. В Русской православной церкви (РПЦ) отметили ничтожность канонического значения события и невозможность признания ПЦУ другими поместными церквями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об идее Думенко праздновать Рождество 25 декабря. Протоиерей РПЦ, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин считает, что ПЦУ таким образом выступает против православных верующих в угоду либеральной общественности и западным элитам.