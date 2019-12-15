Террористы ПНС Ливии продолжают творить хаос в Триполи

В Триполи завязался очередной бой между террористами, поддерживаемыми так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Находящиеся внутри города Триполи бандформирования ПНС Ливии вступили в схватку между собой. Как сообщает издание AfrigateNews, столкновение произошло в ночь с 14 на 15 декабря в районе Зивият ад-Дахмани.

«Специальные Силы Сдерживания», известные как RADA, атаковали штаб-квартиру боевиков из «Батальона революционеров Триполи». Завязавшие бой бандиты планировали захватить двух политических заключенных — Абдаллу Сануси и Саади Каддафи. В результате ожесточенных боестолкновений атакующие смогли пленить арестованных и перевезти их на военную базу «Митига».

Междоусобицы среди поддерживаемых ПНС Ливии бандформирований происходят регулярно. 4 декабря этого года раздор перерос до того, что недовольные своей зарплатой боевики напали на местное «министерство финансов». Из-за этого опасающийся смертельной угрозы министр этого органа Фараджа Бумтари сбежал в Тунис. Самозваный премьер-министр триполитанского правительства Файез Саррадж так же вынуждено улетел из страны, назвав это отпуском.

Отметим, что власть ПНС поддерживается различными бандформированиями, получающими выплаты от Сарраджа и его подчиненных. Несмотря на это, некоторые группировки порой пытаются совершить переворот, чтобы получить контроль над финансовой системой ливийской столицы. Также некоторые боевики не получают обещанные деньги, после чего пытаются заполучить их силой.

Пока же экстремистское руководство так называемого ПНС Ливии проводит встречи в других странах в надежде получить поддержку и удержать террористический режим. В это время вышедшие из-под контроля боевики продолжают творить хаос.

Разборки между бандитами происходят на фоне успешного продвижения вглубь Триполи солдат Ливийской национальной армии. С 2014 года военные проводят в стране антитеррористическую операцию «Аль-Карама», нацеленную на освобождение ливийской столицы от бандформирований.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о находящихся в Триполи и на северо-западе Ливии бандформированиях. В частности, в группировку «Батальон революционеров Триполи» входит от 1700 до 2000 человек, среди которых есть и несовершеннолетние. Находящиеся в составе банды бойцы придерживаются радикальных исламистских взглядов. Лидер команды Хайтэм ат-Таджури обвиняется СБ ООН в вымогательствах и похищении людей.

Подконтрольная террористическому «МВД» ПНС Ливии группировка RADA получила большую известность после похищения двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Боевики этой банды контролируют неофициальную тюрьму «Митига», куда поместили россиян. ООН обвиняет членов банды в пытках, незаконных арестах и казнях. Помимо этого, бандиты связаны с запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.