Донбасс сегодня: ДНР под огнем тяжелых минометов, контрразведка СБУ накрыла мародеров ВСУ

Донбасс, 15 декабря. ДНР обстреливается по всем направлениям из тяжелых минометов и БМП. Украинские военные накладывают на себя руки из-за долгов. Киев усиливает информационную войну против республик. Последние новости Новороссии в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Шесть обстрелов Донецкой Народной Республики осуществили украинские силовики за минувшие сутки, сообщает Управление Народной милиции ДНР. Обстрелы велись по всем направлениям обороны с применением 120-мм минометов, запрещенных Минскими соглашениями, минометов 82-мм калибра, гранатометов и вооружений боевых машин пехоты. Активно задействовалось стрелковое оружие.

Под обстрел попали пять населенных пунктов республики, под Горловкой в поселке Широкая Балка украинскими снарядами поврежден жилой дом. В Луганской Народной Республике обстрелы четвертый день не фиксируются, что, впрочем, не мешает командованию Операции объединенных сил готовить провокации в зоне ответственности луганчан — об этом ниже.

Комбриг ВСУ покрывает подчиненных мародеров

Украинские военнослужащие не только расстреливают подконтрольные ДНР города и поселки, но и опустошают и грабят населенные пункты на «защищаемой» ими самими территории. По подтвержденной информации донецкого Управления Народной милиции, в настоящее время в 10-й горно-штурмовой бригаде ВС Украины работает лично командующий Операции объединенных сил генерал Владимир Кравченко, который разбирается с поступившими данными о мародерстве военнослужащих данного соединения.

УНМ ДНР со ссылкой на информацию волонтеров сообщает о задержании военной контрразведкой СБУ в поселке Бердянское Донецкой области военнослужащих 10-й бригады в момент вывоза последними из зоны силовой операции контейнера массой 20 тонн, украденного из частного домовладения. После задержания на место прибыл лично командир бригады, который приказал резервной группе военнослужащих соединения из разведроты перекрыть участок дороги «Мариуполь — Новоазовск» с целью воспрепятствовать работе правоохранителей, военной полиции и комендатуре, а также СБУ.

В Донецке уточнили, что по факту мародерства мирные жители Бердянского обратились на горячую линию президента Украины Владимира Зеленского. О результатах рассмотрения обращения пока ничего неизвестно.

Небоевые потери ВСУ

Военнослужащий 28-й механизированной бригады ВСУ скончался прямо на позициях бригады к западу от Донецка, в ночь с пятницы на субботу, информируют в УНМ ДНР со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что командование ООС не в курсе инцидента, поскольку доклад от комбрига не поступил. Поэтому следует ожидать новых обвинений украинской стороны в адрес ДНР в обстреле украинских позиций.

Еще одна небоевая потеря произошла вечером в пятницу, к северу от Донецка в районе села Пески на позициях 56-й отдельной мотопехотной бригады. Самовольно оставивший место несения службы «защитник» Украины, будучи в нетрезвом состоянии, забрел на заминированный своими же сослуживцами участок с тыльной стороны позиций. Боец подорвался на мине и получил серьезные ранения. В данном случае доклад по линии оперативной связи произведен, и самовольник уже представлен жертвой агрессии противника.

Киев усиливает информационную войну против республик

Вернемся к ситуации в зоне ответственности армейского корпуса ЛНР. Командование силовой операции снова задействует представителей зарубежных средств массовой информации для съемки постановочных сюжетов об «агрессии» ополченцев. Съемочные группы украинских телеканалов также в большом количестве привлекаются к выполнению информационных задач.

С 10 декабря в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» (Луганская область — прим. ФАН) находятся представители следующих СМИ: «Радио Свобода», ORF Austria, PVS news hour USA и украинские ICTV, «Донбасс Реалии» и другие. Информацией поделились в Управлении Народной милиции ЛНР.

В Луганске отметили, что координируют западных журналистов представители главного штаба ООС и военнослужащие 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Журналисты прибыли на период до 25 декабря и следовательно, режим прекращения огня украинской стороной может быть нарушен в зоне ответственности НМ ЛНР в любой момент.

Отметим, что согласно данным военных ДНР и ЛНР, в последнее время представители западных СМИ все чаще появляются на украинской стороне Донбасса и участвуют в провокациях украинских военных.