Песков назвал главный итог саммита «нормандской четверки» в Париже

Москва, 15 декабря. Главным итогом саммита в Париже стали возобновление переговоров в «нормандском формате» и встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президенты РФ и Украины на саммите продолжили конструктивную и позитивную динамику общения, которая была заложена в ходе телефонных разговоров.

Важным достижением является сама по себе встреча в «нормандском формате» после долгого перерыва, подчеркнул Песков.

«Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации минских договоренностей — нет. И, наверное, никто из серьезных людей этого прорыва не ожидал, потому что это было невозможно», ― добавил Песков в эфире программы «Большая игра».

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин и Зеленский общались с глазу на глаз около 10–15 минут, что не так мало. Песков отметил, что сейчас президенты двух стран далеки от согласия по целому ряду вопросов, однако дальнейшее развитие диалога будет зависеть от того, насколько Зеленский последовательно будет работать в том направлении, о котором он говорил в Париже, сообщает Infox.ru.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоялись переговоры в «нормандском формате», на которых впервые встретились президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский, пишет «Газета Кемерова».

По итогам саммита было принято решение до конца года осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», а также согласовать разведение войск еще на трех участках линии соприкосновения, расширить мандат ОБСЕ и допустить в Донбасс сотрудников Международного комитета Красного Креста.