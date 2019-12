Аффилированный с Конгрессом США «Дождь» возглавил «породистый» либерал Дзядко

Оппозиционный телеканал «Дождь» сменил главного редактора Александру Перепелову на экс-сотрудника канала Тихона Дзядко. Каким будет новое место работы Перепеловой, не сообщается, однако журналистка намекнула, что «переросла» свою должность. Судя по карьере предыдущего главреда Романа Баданина, улетевшего на учебу в Стэнфорд, а по возвращении открывшего «Проект» на спонсорские деньги, западные кураторы уже приготовили для девушки «теплое местечко».

Новые перспективы

Новость, что Александра Перепелова покинет пост главного редактора «Дождя», появилась 6 ноября. Перепелова отметила, что благодарна телеканалу за полученный опыт, но настало время двигаться дальше. Вероятно, для Перепеловой подготовлен собственный проект, как произошло с вернувшимся из Стэнфорда Баданиным. В 2018 году он организовал при поддержке Конгресса США, Ходорковского и американских спецслужб собственное «предприятие» по штамповке прозападных фейков — СМИ с незамысловатым названием «Проект».

Какая прозападная «миссия» уготована Перепеловой, сказать сложно, однако в тесном сообществе оппозиционных изданий все распланировано заранее. Об уходе с телеканала RTVI и возвращении на «Дождь» Дзядко сообщил в соцсетях сразу после заявления Перепеловой, с сожалением отметив, что информация о его новом месте работы уже просочилась в Сеть.

Потомственный либерал

По сравнению с екатеринбурженкой Перепеловой, чей послужной список до «Дождя» ограничивался местными газетами и телеканалами, москвич Дзядко имеет богатый опыт работы в оппозиционных СМИ и множество знакомств в либеральной тусовке. Помимо «Дождя», он также трудился в «Эхе Москвы». Кроме того, после Майдана ему удалось поработать корреспондентом на украинском телеканале IНТЕР в Вашингтоне.

Дзядко также замечен на слетах российских либералов. В апреле 2014 года журналист вместе с Маратом Гельманом, Леонидом Гозманом, Виктором Шендеровичем и Матвеем Ганапольским участвовал в конгрессе «Украина — Россия: диалог», организованном олигархом Михаилом Ходорковским в Киеве.

Также у нового главреда телеканала «Дождь» есть знакомства, доставшиеся ему буквально по наследству. Дзядко — потомственный либерал. Его мать Зоя Светова – российский журналист и правозащитник, давно и тесно работающая с Западом.

В 2000-2002 годах Светова выступала экспертом в Фонде Сороса по программам «развития права, судебной системы и прав человека» в России. Позже фонд был признан нежелательной в РФ организацией.

Зоя Светова публикуется в The New Times, «Новой газете», «МБХ-медиа» и признанном иноагентом «Радио Свобода» — СМИ с репутацией, неоднозначной даже по меркам российской либшизы. Год назад The New Times Евгении Альбац был замечен в получении 22,25 млн рублей от признанного иноагентом НКО «Фонд поддержки свободы пресс». Был назначен крупный штраф в размере 22 млн рублей, который вызвал возмущение Запада и давление ОБСЕ на Россию. Впрочем, многомиллионную сумму штрафа собрали в считанные дни через донаты. Оба факта подтверждают, что у издания имеется «крыша» среди либеральной верхушки.

Что касается «МБХ-медиа» Михаила Ходорковского и спонсируемой им же «Новой газеты», то их репутация еще печальнее. От первого «медиа» вряд ли стоит ждать объективных материалов, так как его основатель никогда не скрывал своей цели сменить власть в России, а «Новая газета» известна множеством фейков, в основном антироссийской направленности.

Журналистская деятельность Зои Световой отмечена рядом либеральных наград, например, дипломом премии Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» в 2003 и 2004 годах, председатель жюри которой — известный русофоб Гарри Каспаров. В 2018 году Светова стала лауреатом премии «Либмиссия» в номинации «За мужество в отстаивании либеральных ценностей». НКО внесена в реестр иноагентов в 2015 году за антироссийские семинары и финансирование со стороны признанного иноагентом фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Впрочем, после упорного сопротивления НКО, руководство которого настаивало, что веских доказательств антироссийской работы организации нет, Минюст исключил его из реестра иноагентов.

Связи с Госдепом США

Отметим, что и сам телеканал «Дождь» аффилирован Госдепом США. Об этом стало известно 6 августа 2019 года из рассекреченного отчета департамента за 2013 год. В редакции канала информацию опровергать не стали, ограничившись невразумительной отпиской. Регулярные попытки ввести читателей в заблуждение привели к включению телеканала «Дождь» в список антироссийских СМИ по оценке специалистов Федерального агентства новостей.

Связь западных политтехнологов и «Дождя» давно не вызывает сомнений. Можно с уверенностью утверждать, что Перепелову и Дзядко будут и дальше «продвигать» иностранные кураторы. Возможно, в будущем они откроют на средства спонсоров свои издания, как Баданин, где будут и дальше продвигать антироссийскую повестку. Или, как Зоя Светова, станут известными в своих кругах либеральными экспертами, зарабатывая новые и новые премии антироссийских организаций.