Путин включил еще 19 регионов в действие налога для самозанятых. События дня. ФАН-ТВ

Курильский спор

Много шума из ничего. Примерно так российские власти оценили последние новости из Японии. Речь, конечно же, о том, что в территориальный спор с Токио якобы должны войти не только южные Курильские острова, но и северные. Правда, в нашем Совете Федерации убеждены: всерьез воспринимать эти заявления точно не стоит. Такое мнение озвучили сенаторы Франц Клинцевич, Владимир Джабаров и Константин Косачев. Сегодня утром резонанс вызвали слова Кадзуо Сии, главы Коммунистической партии Японии. Он предложил властям Токио заявить права на все Курильские острова, а сам отказ от этих территорий вообще посчитал исторически несправедливым. Здесь сразу стоит сказать, что коммунисты в Стране восходящего солнца — одна из действующих парламентских сил, но далеко не самая мощная: ее представляют лишь 12 депутатов из 456. И, они, вероятно, «набивают» себе рейтинг. Депутат Госдумы Юрий Афонин, к которому обратилось Федеральное агентство новостей, считает, что «курильский вопрос» сегодня вообще надо снять с повестки:

«Заявлять можно все, что угодно. Я думаю, что все политические силы Японии такие заявления могут делать. Но никаких разговоров по возврату Курильских островов быть не может. <…> У японцев, понятное дело, есть претензии, хоть они должны четко помнить о всех исторических событиях, связанных с передачей Курил Советскому Союзу. Надо просто поставить точку в этом вопросе», — заявил народный избранник.

Этот территориальный спор корнями уходит в середину прошлого века. Острова южной Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, на которые сейчас «претендует» Токио, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой, где Япония воевала в статусе страны-агрессора. Мирный договор обе страны с тех пор так и не заключили, хотя в последнее время переговоры на эту тему вновь усилились. Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ в этом году встречались уже несколько раз — они обсуждали «курильский вопрос» и даже совместные проекты на островах. Но о возвращении Курил в Страну восходящего солнца речи не шло. И, кажется, что пока это безвыходный тупик на пути к долгожданному мирному договору.