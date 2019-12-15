Путин включил еще 19 регионов в действие налога для самозанятых. События дня. ФАН-ТВ

Курильский спор
Много шума из ничего. Примерно так российские власти оценили последние новости из Японии. Речь, конечно же, о том, что в территориальный спор с Токио якобы должны войти не только южные Курильские острова, но и северные. Правда, в нашем Совете Федерации убеждены: всерьез воспринимать эти заявления точно не стоит. Такое мнение озвучили сенаторы Франц Клинцевич, Владимир Джабаров и Константин Косачев. Сегодня утром резонанс вызвали слова Кадзуо Сии, главы Коммунистической партии Японии. Он предложил властям Токио заявить права на все Курильские острова, а сам отказ от этих территорий вообще посчитал исторически несправедливым. Здесь сразу стоит сказать, что коммунисты в Стране восходящего солнца — одна из действующих парламентских сил, но далеко не самая мощная: ее представляют лишь 12 депутатов из 456. И, они, вероятно, «набивают» себе рейтинг. Депутат Госдумы Юрий Афонин, к которому обратилось Федеральное агентство новостей, считает, что «курильский вопрос» сегодня вообще надо снять с повестки:
«Заявлять можно все, что угодно. Я думаю, что все политические силы Японии такие заявления могут делать. Но никаких разговоров по возврату Курильских островов быть не может. <…> У японцев, понятное дело, есть претензии, хоть они должны четко помнить о всех исторических событиях, связанных с передачей Курил Советскому Союзу. Надо просто поставить точку в этом вопросе», — заявил народный избранник.
Этот территориальный спор корнями уходит в середину прошлого века. Острова южной Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, на которые сейчас «претендует» Токио, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой, где Япония воевала в статусе страны-агрессора. Мирный договор обе страны с тех пор так и не заключили, хотя в последнее время переговоры на эту тему вновь усилились. Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ в этом году встречались уже несколько раз — они обсуждали «курильский вопрос» и даже совместные проекты на островах. Но о возвращении Курил в Страну восходящего солнца речи не шло. И, кажется, что пока это безвыходный тупик на пути к долгожданному мирному договору.
Налог для самозанятых распространится еще на 19 регионов
Закон о налогах для самозанятых распространится еще на 19 регионов России. С 1 января из теневого сектора экономики частично выйдут Петербург, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская и ряд других областей. Соответствующий документ сегодня подписал президент России Владимир Путин. Вообще, специальный налоговый режим действует еще с начала 2019 года, но пока лишь в качестве эксперимента и всего в четырех регионах — Москве, Татарстане, а также в Московской и Калужской областях. В целом, число «официально самозанятых» достигло там уже 260 000 человек. Из них половина ранее вообще никак не регистрировала свои доходы, находясь в теневом секторе. Ставка для самозанятых сейчас составляет 4% от заработка, если он получен от физического лица, и 6% — от юридического. Впрочем, никаких дополнительных налоговых проверок закон не вводит. Более того, власти ждут от граждан добровольного участия в этой системе — сейчас зарегистрироваться в ней можно через мобильное приложение. Ожидается, что в ближайшем будущем новый налоговый режим затронет и остальные российские регионы.
Петр Порошенко стал фигурантом 15 уголовных дел
15 уголовных дел. Такую солидную статистику накопил бывший президент Украины Петр Порошенко, причем у себя же на родине. А озвучил ее директор Госбюро расследований страны Роман Труба в интервью изданию «Страна.UA». По его словам, сейчас следователи готовят для Порошенко уже второй проект подозрения, благодаря которому экс-президент может из просто фигуранта дела «переобуться» в подозреваемого. Проблема лишь в том, что для этого нужно разрешение Верховной рады, поскольку Порошенко ее действующий депутат. К слову, первый проект подозрения уже направлен Генпрокурору: о злоупотреблении служебным положением. Предполагается, что в 2019 году Порошенко, будучи президентом, незаконно назначил членов Высшего совета правосудия, изменив условия открытого конкурса. Второе дело тоже связано с назначением от Порошенко — на сей раз замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По мнению Романа Трубы, доказать вину по второму эпизоду будет довольно просто. Кстати, сам Порошенко, утратив президентский трон, кажется, почувствовал себя некомфортно. И за последние месяцы все на том же киевском Майдане едва ли не возглавил очередное протестное движение — против политики нынешних властей в Донбассе. Но не исключено, что все беспокойства связаны как раз с длинным списком уголовных дел экс-президента, среди которых уже фигурирует и статья о госизмене.