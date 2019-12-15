Песков назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

Москва, 15 декабря. Россия продолжит транзит газа через территорию Украины при условии экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вопрос сохранения транзита газа через территорию Украины детально обсуждался на прошедшем в Париже 9 декабря саммите «нормандской четверки». Пресс-секретарь российского лидера отметил, что пока рано раскрывать подробности, переговоры продолжаются.

«Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций по-прежнему остается неприемлемым для российской стороны, об этом говорил наш президент», — заявил Песков в эфире программы «Большая игра».

Песков подчеркнул, что Россия готова продолжать поставку газа через территорию Украины, даже при условии диверсификации маршрутов.

Контракт на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Российская сторона неоднократно отмечала, что для подписания нового транзитного договора должны быть урегулированы все судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако Киев продолжает выдвигать Москве ультиматумы, пытаясь выторговать «особые условия».

«Газовый вопрос» обсуждался на саммите «нормандской четверки» в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, после этой встречи шансы на подписание нового соглашения значительно выросли.