Первые ящики для смартфонов установят в школах Подмосковья

Москва, 15 декабря. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям установит ящики для хранения смартфонов в школах Московской области. Пилотный проект стартует в понедельник, 16 декабря.

Ящики появятся в школьных классах, перед началом занятий дети смогут убирать свои гаджеты в ящик на хранение. Первый ящик будет установлен 16 декабря в одной из школ Наго-Фоминского района Подмосковья. В настоящий момент использование детьми смартфонов ограничено в школах Чеченской республики и Белгородской области.

Председатель попечительского совета Национального центра помощи Елена Мильская рассказала, что перед запуском пилотного проекта специалисты центра изучили опыт регионов, где использование гаджетов в школах уже ограничено, а также посмотрели на практику частных школ.

«По запросу школ мы будем устанавливать удобные, современные ящики для хранения гаджетов. Это пилотный проект. Очень интересно будет посмотреть на его результаты», ― рассказала Мильская.

Она добавила, что центр уже сейчас получил огромное количество запросов от учителей и родителей школьников средней школы (5-9 класс), хотя изначально проект был рассчитан на начальные классы.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям презентовал пилотный проект «Мир вокруг» в ходе Международного Форума добровольцев-2019 в Сочи. Одним из первых с проектом ознакомился первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и высказал поддержку инициативы Центра.