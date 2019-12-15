Избрание Рыбакова на пост главы «Яблока» хоронит планы Вишневского выдвинуться в Госдуму

Партия «Яблоко» выбрала своего лидера на ближайшие четыре года — им стал зампредседателя Николай Рыбаков. Лев Шлосберг, возглавляющий псковское отделение, оказался вторым, а действующий председатель Эмилия Слабунова третьей. В ноябре много говорили о возвращении основателя «Яблока» Григория Явлинского, но для участия его в выборах нужно было изменить устав партии, запрещающий переизбираться более двух раз, и этого решили не делать.

Глава петербургского отделения Борис Вишневский активно рассказывал о московском съезде на своем канале и в соцсетях, но лично никак не высказался насчет нового главы и не поздравил Рыбакова. Заметно, что сам он симпатизировал Шлосбергу и был слегка разочарован его проигрышем, тем более, что ему предрекали победу — молодой, но медийный кандидат, пользующийся хорошей репутацией в профессиональных кругах и уважением сопартийцев.

Вишневский хотел выдвижения Шлосберга и по личным дружеским мотивам — псковское и петербургское отделения часто контактировали и Шлосберг активно поддерживал Вишневского на волне скандала в «Герцене» и его противостояния со спикером ЗакС Вячеславом Макаровым. Кроме того, петербургский депутат мог предполагать, что Шлосберг поддержит его кандидатуру и во время обсуждения списков партийцев для участия в федеральной думской кампании 2021 года — упорно ходили слухи, что и на этот раз Вишневский попытается туда попасть.

Теперь же он вряд ли попадет в списки, и максимум, что ему светит в политике — оставить за собой депутатское кресло в петербургском парламенте, хотя год от года позиции старейшей в России демократической партии слабеют: на выборах 2016 года из всех «яблочников» в ЗакС Петербурга попали лишь Вишневский и Михаил Амосов, а в Госдуму не прорвался никто.

По сравнению с этим, московское отделение провело кампанию более успешно — предвыборным штабом руководил как раз новый председатель Рыбаков, в результате Михаил Круглов, Дарья Беседина, Евгений Бунимович и Сергей Митрохин сейчас в МГД. Вероятно, на москвичей и сделают ставку при подготовке списков на думские выборы, а северо-западные «яблочники» останутся дома.