Эксперт объяснил, почему нефтяной бартер США и Saudi Aramco в Сирии быстро загнется

Москва, 15 декабря. США хотят через Saudi Aramco легализовать воровство нефти в Сирии, однако это нефтяное «сотрудничество» долго не продлится, считает военный эксперт Борис Рожин.

Ранее стало известно, что Штаты пригласили саудитов инвестировать в незаконную добычу нефти в Сирии. Представители Saudi Aramco предложение приняли и уже прибыли на оккупированное США и курдскими боевиками месторождение «Аль-Омар» в Заевфратье. Инвестиционный процесс будет осуществляться через контракты между Saudi Aramco и Белым домом.

«Естественно, США пытаются легализовать потоки контрабандной нефти, которая раньше шла через частных контрабандистов. Они пытаются привлечь государственные структуры», — пояснил Рожин в комментарии изданию «Политика сегодня».

Но все это продлится недолго, уверен эксперт. Бартер будет короткий и причина в том, что у Саудовской Аравии не сложились отношения с Ираном. Более того, Рожин уверен, что большие объемы контрабандной нефти создают риски для самой Саудовской Аравии.

«Для американцев нужен именно статус государственного какого-то поставщика, а для саудитов — это возможность получить деньги и оказать американцам какую-то услугу, потому что здесь, скорее, саудиты оказывают американцам какую-то услугу, чем наоборот», — уверен он.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение, что США просто подставляют Saudi Aramco, которая выполнит «грязную работу» для Вашингтона в Сирии. При этом, по словам специалиста, саудиты могут остаться крайними, если правительственная армия Сирии выдворит из региона все проамериканские силы и курдских боевиков.

Напомним, США при активной поддержке курдских формирований, которые сотрудничают с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1, нелегально добывают сирийские природные ресурсы и вывозят их в соседние государства.

В начале декабря Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором говорилось о связях США и боевиков в Сирии. По данным ФАН, Штаты постоянно предоставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением. И все это в обмен на сирийскую нефть.

В первой части расследования журналисты ФАН рассказали о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. О сотрудничестве стало известно после того, как среди вещей уничтоженных в Дейр-эз-Зоре террористов был найден номер телефона российского репортера.

9 декабря на сайте ФАН вышел о третий материал из серии публикаций об обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.